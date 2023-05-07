6日立夏氣溫飆高，對缺電跳電的疑慮再次浮上檯面。國民黨台北市議員游淑慧今(7日)在《新聞大白話》節目指出，當初蘇貞昌推班班有冷氣，其實電價優惠有附帶條件，若缺電就優先從學校開始斷電節電。綠營推全台公車電動化，但充電站卻不給電，經揭露才改成晚上給電。還有買電動車要裝充電柱，核准都很慢。等下個禮拜飆30度冷氣全開，看你斷不斷電？所以賴清德現到在過得太容易，沒有人去檢驗他的能源政策。

「台灣缺不缺電？我自己當台北市議員接觸到2個例子。」游淑慧指出，大家知不知道現在全台灣的學校，幾乎都要跟台電簽約，美其名是說，我電價給你優惠一點；附帶條件是什麼？只要我一缺電，優先從學校開始斷電節電，冷氣通通給我關掉！學校變成說，我隨時配合台電，把電給你用。所以之前蘇貞昌說班班有冷氣？騙肖ㄟ！只要夏季電力一超量，學校冷氣優先停，這是第一個。

游淑慧提到，第二個是，現在民進黨在推全台的公車要電動化，台北市率先開始做，公車業者花4倍的錢，甚至去銀行借錢，去換了一些電動公車，架置了一些充電站，「欸，沒電給你耶！」充電站就擺在那邊一年，沒有電給這些電動公車，讓那些電動公車放在那邊變擺飾品、打卡點。直到她們把這些事揭露之後，說好啦好啦，晚上給你電！

游淑慧表示，現在東區門戶計畫有很多大型的建設也好，公司行號也好，給你限電！很多申請了電以後不給你。現在家用的電動車愈來愈多了，當買了一台電動車，就要去跟台電申請，在停車場裝充電柱。所有買電動車的應該都知道，核准得很慢！為什麼？就是因為電的問題！

游淑慧強調，如果民進黨還在說沒有缺電，是供電不穩、是小動物不長眼的話，說真的，等到下個禮拜飆30度，大家全面開冷氣，看你斷不斷電？「所以我說賴清德到現在，尚好吃睏啦！」太容易過，到現在沒有人去檢驗，沒有人去要求他提出他的能源政策。

「他敢不敢繼續用蔡英文這一套？他敢不敢幫蔡英文這一套來背書？」游淑慧質疑，民進黨很喜歡說，那核廢放你家要不要？「那我就問你嘛，天然氣槽放你家要不要？晚上不開冷氣你要不要？」