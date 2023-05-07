第18季WSBL季後挑戰賽來到第二天，中華電信與台元紡織7日展開對決，沒再上演昨日互換領先的激烈對戰，台元調整防守策略，不只讓電信兩節都只有個位數進帳，進攻端也找回外線身手，還有彭曉彤穿針引線，上半場就以42比15領先。易籃後，電信徐詩涵雖利用速度連續破壞防線包辦15分，但難挽頹勢，終場台元76比48搶下冠軍戰門票，11日將與國泰人壽進行冠軍系列賽第1戰。

「攻防兩端都秩序清楚，上半場讓電信三分球11投0中，我們自己命中率也比昨天好，很快就拉開比數。」台元總教練邱啟益表示，球員經過昨天的對戰後，今天比較適應比賽節奏，攻勢流暢很多，是能輕鬆贏得比賽的關鍵。

今年聯賽賽制新增挑戰賽，打完挑戰賽不到一周馬上就要迎接冠軍系列賽，比賽相當緊湊，但邱啟益強調，自己很重視球員的休息與恢復，他說：「明天會休一天，打到現在他們心裡都很疲勞了，讓他們陪陪家人、朋友，去放鬆一下，禮拜二再好好開始準備冠軍賽。」

不過邱啟益也坦言，過去兩年因為疫情，最終冠軍都是以裁定方式決定，已經兩年沒打冠軍戰，擔心新人會緊張、老將會過度興奮，「希望他們心情可以平衡一點。」

加入台元已經第6年的彭曉彤，不只個人得分能力優異，在場上總是能傳出漂亮助攻，例行賽也以場均5助攻拿下助攻后，今天她表現穩定，再攻下18分、9助攻，可說是台元能收下勝利的關鍵之一。

賽後彭曉彤先嘆口氣，她說：「今年有點坎坷，其實大家是準備好的狀態，但怎麼會打的這麼拉鋸？」她坦言，大家有時候太想贏，反而在無形中產生壓力，應該要好好享受比賽，「例行賽最後一場對國泰，我們知道不會是例行賽第一了，反而在沒壓力的情況下贏球，希望冠軍戰的時候也去享受比賽。」

只是昨天總教練邱啟益才說過，球隊有感冒的、也有受傷的，台元目前最大的隱憂可能還是身體狀況的調適，彭曉彤希望明天大家好好休息過後，接下來能一起健健康康的迎接冠軍賽。面對4天後的冠軍戰，彭曉彤不顯緊張，反而亢奮，她偷偷透露，已經聽說公司在號召加油團，「我們氣勢不能輸啊！」