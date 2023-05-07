藝人彭于晏外型英俊帥氣，被導演相中後進入演藝圈，陸續參演影視作品《仙劍奇俠傳》、《翻滾吧！阿信》、《寒戰》、《黃飛鴻之英雄有夢》，硬漢形象深入人心，近日有網友拍到彭于晏在台灣街頭遛狗的照片，野生彭于晏立刻引起多名網友關注。

近日有網友在facebook公開社團「靠北天母幫」中分享巧遇彭于晏遛狗，但只有拍到背影，可以看到彭于晏牽著黑色和花色的狗，走在街上沒有任何偽裝，網友直呼「你走太快～～～我來不及反應」，並求其他網友看看能不能拍到正面，還有網友拍到彭于晏的狗排泄後彭于晏彎腰清理的畫面，讓網友稱讚：「有公德心的天母好鄰居」。不少天母的居民透露經常能遇到彭于晏：「送小孩上學時看到這篇，結果送完掉個頭......就遇到了」、「我昨天晚上也有遇到這2隻狗耶！」、「正港的天母彭于晏！」「我也遇過他去買便當」、「上禮拜遇到的」。

彭于晏憑藉電影《翻滾吧！阿信》走紅，戲中他扮演體操國手，為劇情狂練體操，每天至少鍛鍊12個小時，只為呈現真實的8塊肌，超強毅力讓許多觀眾欣賞，之後他在《破風》中飾演自行車選手，訓練期間他把香港的山都騎遍了，每天要騎120公里。而他每次拍片不斷挑戰體能極限，認真敬業的態度獲得許多人欣賞，是不少人心目中的男神。