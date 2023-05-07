日前外電報導，美台商會會長韓儒伯透露，台灣將採購多達400枚岸置魚叉飛彈，以防範中國大陸可能入侵，而我國空軍以「鳳揚專案」為代號，向美國採購66架F-16V戰機，首架戰機交貨時間將延至2025年底。對此，前海軍艦長黃征輝7日就表示，「現在美國一直在延交東西給我們，像F-16V這樣延，台灣人一定要看清楚，美國所有做這些事情他考量的都是自己的利益」，引發討論。

黃征輝7日在網路節目《新聞大白話》中表示，「其實解放軍建軍的目標已經不在武統了，他的軍事力量已經超過我們的十倍了，但每一次綠營或是某些外媒，就是說又是針對我們」，黃征輝也提到，「現在美國一直在延交東西給我們，像F-16V這樣延，台灣人一定要看清楚，美國所有做這些事情他考量的都是自己的利益，『我美國認為現在哪裡最重要，我就優先給我認為最重要的』，現在俄烏最重要，所以美國把東西都給俄烏了」。

黃征輝坦言，等到將來台海打起戰爭了，我們第一島鏈被捲進去了，在美國中間的韓國、日本、台灣、菲律賓、澳洲，都是美國的棋子，「最後美國沒辦法兼顧的時候，要拋棄的棄子第一個就是台灣，因為台灣沒有美軍基地，美國一定維護其他國家，不是他壞、絕情，因為他的利益就在這裡」。