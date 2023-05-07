近日傳出美國總統拜登擬使用緊急授權，供台價值5億美元的武器援助，海軍新江艦前艦長呂禮詩認為，5億美元的武器援助，可能是送的，但是慘的在後頭。

呂禮詩今(7日)在政論節目《新聞大白話》中表示，我們空軍現在買了新裝備F16V，陸軍買的「海馬斯多管火箭系統（HIMARS）也馬上要到運，海軍難道只能靠魚叉飛嗎？去年大陸圍台軍演，我們海軍連船都不夠用了，所以由海巡署的船來協助。

呂禮詩指出，美國海軍濱海戰鬥艦，成軍不到兩年，立刻汰除，是準備台灣艦艇數量不夠時，賣給台灣。

另外，針對美國供台5億美元的武器援助，呂禮詩指出，可能是送的，但是慘的在後面，因為台灣若要買濱海戰鬥艦，必須要有其他的模組，比如我們自從慶富案後，就沒有新的獵雷模組，所以要引進獵雷模組，因此後面才是最貴的。還有很多人說，我們要神盾系統，但是它在沙烏地阿拉伯的展覽中有這個概念，不過都是錢堆起來的。