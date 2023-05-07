圍棋女神黑嘉嘉擁有仙氣外貌以及精湛棋力，曾被日媒盛讚「千年一遇美女棋士」，近期她陪著好友阿部瑪利亞練習開車。不過，黑嘉嘉事後卻在社群上自嘲：「我最終被評定為鼓勵但沒用類型。」原因曝光後笑翻一眾粉絲。

黑嘉嘉近期受邀，搭上剛考到駕照的好友阿部瑪利亞的車子，並成為她的副駕駛。路途中，黑嘉嘉化身「誇獎大師」，一路上多次誇獎好友在開車過程中做出的各種舉動，而後雖然試圖開啟導航幫忙指路，但有些「路痴」的她頻頻脫口：「我在幫倒忙嗎」、「不確定欸。」可愛的發言讓網友看了紛紛捧腹大笑。

此外，阿部瑪利亞在路程結束後，評價黑嘉嘉是「鼓勵但是不會導航」的類型，而黑嘉嘉對此事後也在IG上發文，寫下感想：「瑪利亞醬的副駕觀察日記，我最終被評定為鼓勵但沒用類型的副駕。」不過，阿部瑪利亞也回覆：「謝謝嘉嘉醬真的拼命來跟我拍片，下次真的載妳出去玩爹斯，約束(約定)。」

貼文曝光後，吸引不少網友逗趣表示：「嘉嘉還是有用的，因為通常開車都會易怒易緊張，但有嘉嘉老師的鼓勵，症狀會減輕很多」、「鼓勵型副駕，至少可以聊天，沒有睡著」、「吉祥物的功用。」此外，也有粉絲笑稱：「妳可以在副駕下指導棋。」釣出黑嘉嘉親回：「下盲棋嗎。」留言相當幽默。