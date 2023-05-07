美式賣場好市多提供許多實惠產品，吸引不少人加入會員。一位女子近日分享，她在好市多買了一盒F牌「紅豆紫米粥」，除了可以拿來當正餐或是點心，料理方式也相當多樣，可以加入小碎冰、牛奶、冰淇淋，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，她在好市多買了一盒紅豆紫米粥，一盒8包要價225元；實際食用後，原PO大讚紅豆紫米粥成分單純，只有紅豆、紫米、糖，口感則是很濃稠、不會太甜，「當正餐或點心都很適合呢」。

一位女子大讚好市多紅豆紫米粥成分簡單。（翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

原PO也提到，這款紅豆紫米粥的料理方式相當多樣，除了可以透過微波、電鍋蒸煮加熱食用以外，也可以搭配冰淇淋、牛奶一同冰涼食用，「我買回來還有自己加一點小碎冰，熱熱的天氣很消暑哦！」

對此，許多網友紛紛回應，「買了3箱，方便又好吃！加鮮奶更可口，不會很甜！」、「放在冰箱冰涼涼好吃」、「加椰奶好吃，我家1包份量可以兩個人吃，覺得一個人吃1包太多」、「我會加牛奶中和甜度，我覺得很好吃」、「加鮮奶還蠻好吃的！沒有什麼亂七八糟的味道，很單純～好吃！」