這幾天，台灣政壇對SMR「小型模組化反應爐」有激烈的爭論，不過在韓國，第一座SMR反應爐的建造工作已經啟動了。韓國斗山重工集團的鋼鐵廠開始澆鑄SMR的壓力殼組件，宣示它已不再只是設計圖上的未來科技，而是將會落實的商業產品。

世界核能(WNN)報導，斗山能源 (Doosan Enerbility )與美國無碳電力計畫(CFPP)旗下的NuScale能源公司，一起研發名為 VOYGR-6 的SMR反應爐， 根據NuScale的官網介紹，連同反應爐與蒸氣產生器，高度23公尺，直徑7.6公尺，全部組件重量700公噸，可由卡車、鐵路、船隻運輸。發電量462百萬瓦，使用5%以下的低度濃縮鈾，每支燃料棒長度2公尺，2年裝填一次燃料。

NuScale能源公司表示：「這是一個重要里程碑，第一批鋼水的澆注，代表著 NuScale、斗山和 SMR產業取得了重大突破。」

斗山能源在2019年與 NuScale 簽署業務合作協議，供應 NuScale電源模組、反應爐鋼材和其他設備。斗山也爭取到韓國金融界的投資，對NuScale加注了1.04億美元的股權投資。

VOYGR反應爐的基本構造，與一般核電反應爐不同的地方在於，整個系統同時包括反應爐與蒸氣產生器，它只要再外接一個渦輪就能帶動發電機發電。(圖/NuScale)

為了準備長周期材料訂單，兩家公司在去年4月開始製作鑄模，包括重型件、蒸汽發生器管線，和6個上部反應爐容器 (RPV)的焊接材料。

目前正在建造的組件，最終完成的反應爐，會先安裝在美國能源部的愛達荷國家實驗室(Idaho National Laboratory)，如果過程順利，該電廠最早可在 2029 年開始運轉。