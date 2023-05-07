多年來中國各種基礎建設迅猛發展，其規模之大、建設速度之外讓各國都為之讚嘆，並稱中國是「基建狂魔」。近日中國高鐵發布一張照片顯示，在貴州的一座山上，有多達5條不同路線的高鐵穿山而過，不僅在陡峭山壁中鑿出5條隧道，還架起5座高鐵的大橋，該照刊出後被陸媒與網民讚為中國基建最具代表性的「真正狂魔」。

大陸各種基建包括橋樑、港口、高速公路、高速鐵路、機場與摩天大樓中，無疑又以高鐵最具的代表性，也是各種基建中發展最快速的項目。中國的高鐵目前由中國國家鐵路集團建造與營運，從1999年首條高鐵開工至今，已有超過4萬公里高鐵完工營運，通車里程高居全球第一。

據《快科技》報導，中國高鐵官方社群媒體放出一張照片，裡邊有5條隧道、5座橋樑， 分別來自5條高鐵線路。這張來自貴州的照片展示中國高鐵交錯並行，在大陸的山川形成壯觀景象。貴州是中國大陸唯一沒有平原的省份，自古有「地無三里平」的說法，如今在多條高鐵支下，讓「群山變通途」。

報導指出，這張圖中可以看到滬昆高鐵、貴廣高鐵，還有貴開城際。其中貴廣高鐵是貴州連接珠江三角洲的高鐵，也是中國首條時速300公里的山區高鐵，於2014年12月開通。全長857公里，跨越中國地勢第1、2級階梯，全線有238條隧道和510座橋樑，橋隧比達83%，因建設難度高被稱為「超級鐵路」。

第2條滬昆高鐵則是建於2015年6月，其中貴州段全長559.5公里，設計時速350公里，沿線地形起伏大、地質結構複雜，著名的北盤江特大橋就在這條線上。

第3條貴開城際高鐵則於2015年5月開通，全長62.63千米，設計時速160公里。它是貴陽市域快速鐵路網「一環一射兩聯線」的重要組成部分，也是貴州省境內首條城際客運專線。

除了圖片上的幾條高鐵路線之外，貴州還另有3條高鐵路線空梭在崇山峻嶺中，其中有2018年1月開通的渝貴鐵路，全長347公里，設計時速200公里，全線橋樑209座、隧道115條，橋隧比高達75.4%。烏江大橋是其代表橋樑。

另外則是2019年12月全線開通的成貴高鐵，全長約632.6公里，是中國實施新一輪西部大開發的標誌性工程之一。全線隧道183條、橋樑365座，其中具有代表性的大橋有鴨池河特大橋、西溪河大橋等。

最後還有一條安六高鐵，於2020年7月開通，是貴州第一條時速250公里的城際鐵路，使安徽六盤水市正式融入貴陽1小時經濟圈。運營里程約125公里，橋隧總長89公里，橋隧比達74.2%。