吳東諺劇中可能「領便當」。（民視提供）

吳東諺在民視8點檔《市井豪門》背負2條人命、成了通緝犯，劇中他要求老婆陳宇潔（謝京穎飾）一起大逃亡，沒想到半路被警方發現，街頭隨即展開警匪飛車追逐行動，雙方人馬飆車，場面刺激驚心動魄。

劇中大逃亡的吳東諺可能「領便當」。（民視提供）

吳東諺在街頭展開飛車追逐，他表示自己開車技術自認不錯，但劇組為了安全，有找特技團隊，也很順利在安全範圍內完成拍攝，只是有些鏡頭要他開車載攝影師等人一起追逐飆車，他也是相當緊張。這場戲似乎是完成「李成龍要領便當了」的觀眾期待，他說很謝謝電視台讓他挑戰極度反差的角色，從暖男到心理偏差的殺人犯，很多感觸也不捨。不過他也理解最後的劇情發展，笑說自己也對角色李成龍又愛又恨。

吳東諺劇中帶著謝京穎逃亡。（民視提供）

謝京穎表示，這場戲她坐在副駕駛座，看到車子加速還是會捏大腿想幫忙踩煞車，不過這場重頭戲劇組有找特技飛車團隊來執行，所以遇到恐怖場面就由專業車手來呈現，但看到警車被撞到原地打轉，仍直呼太怵目驚心了，一度換氣過度。看到畫面最後呈現，感動到全身起雞皮疙瘩。她說這一場戲自己入戲到頻頻掉淚，尤其和吳東諺的最後深談，讓她不禁感嘆「早知如此何必當初」，也想到有些人注定陪你走一生，而有些人只能伴你走一程，對角色陳宇潔的發展還是不勝唏噓。

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