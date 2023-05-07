#Rays video tribute to Ji-Man Choi, nice round of applause from fans and a hat tip from him pic.twitter.com/FboIXTq6sg — Marc Topkin (@TBTimes_Rays) May 2, 2023

季前光芒球團發動交易，將韓籍好手崔志萬交易到海盜，不過光芒球迷沒有忘記這位滿是喜感的內野重炮，日前主場對決海盜的系列賽，光芒球迷就用熱烈掌聲，歡迎崔志萬重返坦帕灣。

光芒是崔志萬在大聯盟的第4支球隊，是他待得最久的一支隊伍，崔志萬也在光芒一步一步站穩大聯盟，5年下來通算打擊率2成45，轟出52支全壘打、203分打點，2019年以19轟、63分打點，刷新了個人單季紀錄，對於崔志萬來說，坦帕灣是充滿回憶的地方。

光芒球團也特地製作感謝影片，現場也響起滿場掌聲歡迎崔志萬，影片結束後，崔志萬走出休息區，脫下帽子向觀眾揮手致意，受到老東家球迷滿滿愛戴，崔志萬則在昨（6）透過IG向光芒球團及球迷致謝，「在光芒效力的5個賽季，是我生命中最美好、也是最難忘的時光，言語無法表達我的感激之情，只能從心裡表達感謝，我祝福你們一切順利，並期待再次相會。」

本季海盜打出十分優異的戰績，成為國聯中區首支來到20勝的球隊，不過在此之後卻吞下6連敗，雖然仍位居分區領先，不過與後面的釀酒人只剩1.5場差距。