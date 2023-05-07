昨(6)日上午，高雄岡山陸軍裝甲第564旅陳姓下士，因放假開車離營，不料才不到10分鐘就發生撞死2女及1女受傷嚴重車禍，陳男還蹲坐路旁抽菸、滑手機，畫面曝光後，引起輿論一片撻伐；陳男今(7)日下午依過失致死罪移送橋頭地檢署，檢方複訊後裁定10萬元交保候傳。

這起交通事故發生後，現場一片狼藉，附近民眾聞聲也衝出住家上前協助，還可聽到有人對著傷者喊「加油、撐住」，然而，肇事的陳姓男子卻被拍到蹲坐在路旁，「態度相當輕鬆」的抽菸、滑手機，被記者問起也僅簡單「對不起」三字回應。

警方初步調查，陳男並無酒駕，不過警方在肇事轎車內發現的迷彩服和臂章，確認陳男為陸軍裝甲第564旅官兵；事發經過是陳男駕車沿大莊路北往南直行時，先與對向轎車發生擦撞後，追撞騎乘機車的60歲陳女，造成陳女、呂女、黃女受傷送醫後，陳女、黃女皆不治。

八軍團發言人王俊傑少將今對外回應，所轄裝甲564旅陳姓士官6上午休假期間，駕車（無酒駕）行經高雄市岡山區大莊路段，與轎車及機車發生車禍，致生民眾傷亡事件，全案刻由高雄市岡山分局鑑處中。他強調，對此不幸意外深感遺憾，後續除配合警方調查，並援引為例，通令各單位加強行車安全教育及防衛駕駛觀念，以維用路人安全。

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