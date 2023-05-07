蘇花改工程處長李宗仁（右）親自主持「車輛載運限重安全研商會議」，蘇澳鎮長李明哲（左）參與該會議。（蘇澳鎮公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭南方澳跨港大橋去年12月18日開放通車。（吳佩蓉攝）

宜蘭南方澳跨港大橋去年12月18日開放通車，兩側橋頭設有42.5噸限重的標誌，孰料，4月25日1輛載運履帶式起重機的曳引車，故障橫停在橋面上，雙向交通阻塞長達7小時，經查發現2車總重超過60噸；公路總局蘇花改工程處偕同各單位討論後，將於兩側橋頭增設限重標誌及監視系統，以落實交維計畫。

因該曳引車違反橋梁安全限重42.5公噸的規定，挨批限重未落實，遂交通部指示蘇花改工程處召集大橋管理單位台灣港務公司、交通部航港局、蘇澳鎮公所、蘇澳警分局及台灣世曦工程顧問股份有限公司等共同開會；由工程處長李宗仁親自主持「車輛載運限重安全研商會議」。

與會的蘇澳鎮長李明哲指出，此案的曳引車司機無視限重標誌的存在，仍載運吊車開上南方澳跨港大橋，顯示限重規定沒有落實，各界擔心影響大橋安全及使用年限，希望加強管理。

各單位最終討論後決議，於東、西岸兩側橋頭新增2面限重告示牌及2組CCTV監視器，並於本月中旬起各新增1名監看人員，此外，請港區工程單位定期清查施工車輛是否依規定行駛核定路線，與工區車輛通行證，以落實執行交維計畫。