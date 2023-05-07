大陸湖北一名黃姓幼教老師因長相甜美，在抖音曬出帶動唱影片獲得大量關注，近日在網路上爆紅，已經成為時下的流行跟風影片，她的抖音帳號「音樂老師花開富貴」也從幾百人暴增到6百萬粉絲，直播時收入過百萬，不過有陸媒指出由於她唱的歌曲是有版權的，該行為恐怕觸法。

據陸媒報導，抖音網紅「音樂老師花開富貴」長相甜美，配合手勢舞蹈帶動兒童學《小小花園》，這首兒歌歌詞為「在什麼樣的花園裡面挖呀挖呀挖，種什麼樣的種子開什麼樣的花」，歌詞簡單洗腦搭配高顏值女老師的畫面瞬間爆紅，黃老師的帳號目前已有606萬粉絲，人數還在不斷提升。在網友的要求下，黃老師開直播，直播間至少湧入10萬人觀看，且有網友大手筆送禮物，據悉3場直播至少賺了200萬人民幣（約887萬元新台幣）。

黃老師爆紅後，陸媒詢問律師後指出：「《小小花園》是由蘇蘇作詞、作曲、編曲的，所以必須征得歌曲作者蘇蘇的同意才行，否則就侵權了。」根據大陸相關法規，未經著作權人的許可傳播他人作品構成著作權侵權，原創作者可以要求黃老師承擔停止侵害，消除影響、賠償等民事責任。

不過有網友發現該兒歌的前奏和周杰倫的歌曲〈聽媽媽的話〉很像，吐槽「這歌不是聽媽媽的話伴奏嗎？怎麼變成別人作曲了」，有網友表示「這些人別當老師了，謝謝」、「可是直播間裡很多唱歌直播都是翻唱啊，難道每唱一首都要經過歌手同意麼？」、「人紅是非多啊」。