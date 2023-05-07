6日立夏氣溫飆高，今年用電紀錄連日刷新，對缺電的憂慮再次引發討論。媒體人毛嘉慶7日在《新聞大白話》節目指出，綠營汙名化核四，因為要掩護新的獲利基礎，嘉義、台南、高雄沿海現在鋪滿光電，連黑面琵鷺都快要沒有地方活了。架板子是很費工的事，很多找落跑外勞來做，但連他們都知道太陽能面板有劇毒不能碰，滴到土裡面萬年化不掉。而綠色執政蓋太陽能板是不用環評的，台灣環保怎麼辦？多噁心、可怕？

毛嘉慶表示，大家很清楚，民進黨一路這樣子詐騙執政，要用假的意識形態來去包裝，他們可以去新獲利的一些事情。呼籲在野黨的立委，把台電、中油這幾年買油、買煤炭、買天然氣的代理商，全部換過一輪的名單調出來給我們看一下，哪些公司？負責人又是誰？跟民進黨這些金主，跟誰有合照的，「拿出來，我跟你講，你會嚇歪掉！」這幾年買煤炭1、2千億，跟他們沒關嗎？都是國庫紮紮實實要花這麼多錢。

「核四會發電，又安全，又不花什麼錢，他就要把你汙名化？因為他要掩護他新的獲利基礎嘛！」毛嘉慶強調，現在光電有一些讓人聽了笑到掉眼淚的現實小狀況，去嘉義、台南、高雄整個沿海，尤其有漁塭的地方去看一看，現在鋪滿了光電大家知道，在那邊騙，連黑面琵鷺都快要沒有地方活了。去架板子是很費工，要很多人工的事情，現在台灣缺工，很多工找不到人做「跟大家報告，8萬落跑外勞，你去那邊找找有多少？」

毛嘉慶指出，這是在地人公開的秘密，還有黑道會去圍事，不給保護費要叫警察來抓偷跑外勞，惡性循環！那些外勞還很聰明，還知道說這個破掉的太陽能板我們不能碰，要碰你們台灣人自己去碰，因為那是劇毒。液晶太陽能面板第一層，滴到土裡面，那是萬年化不掉的！

「台灣的環保問題？民進黨蓋太陽能板，不用給你環評的！」毛嘉慶直言，「你知道有多噁心、多可怕嗎？」