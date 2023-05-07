人工智慧聊天程式ChatGPT可以幫助台灣製定能源政策嗎? 不但可以，而且相當專業。網友詢問ChatGPT台灣合適的發電配比，以及合理的能源政策，ChatGPT都提到核能相當重要，甚至應該擔任主要能源。

ChatGPT建議經部部長該如何製定能源政策。(圖/Facebook)

網友問了ChatGPT兩個問題，第一個是「如果由Chat GPT擔任經濟部長，它的能源政策會如何?」

Chat GPT回應的重點在考慮經濟效應、環境保護、能源安全、多元化能源組合、社會接受度、國際趨勢。而它在結論時提到「在核能和綠能之間尋求平衡，確保能源供應穩定並降低對環境的影響。」

ChatGPT認為台灣的土地空間有限，太陽能與風能發展已達上限，核能可以大力推廣，輔以天然氣，燃煤儘早減少。(圖/Facebook)

第二個問題請ChatGPT建議台灣的發電百分比，得到的回應就更為具體，它認為台灣的土地有限，太陽能到10%就已經飽合，接下來就是效率與能源轉換率的提升；風能還更低，只能到5%。

它建議核能應該增加到40~45%，因為「核能發電具有較高的能源密度…增加核電比例可以有效滿足台灣穩基載電力需求，以降低對化石燃料的依賴。」

天然氣則在30~35%左右，因為碳排放相對較低，使用也方便。但是ChatGPT也提出天然氣的隱憂，相當仰賴進口，「考慮到地緣政治風險，應在能源結構中保持適中的天然氣發電比例，並積極尋求多元化的天然氣供應來源。」

至於傳統的水力，由於台灣的水力已經開發完畢，也就只能在現有的規模，不容易繼續擴增。

ChatGPT主張燃煤必須要積極削減，以減少對環境和人類健康的影響。