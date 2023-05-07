泰山企業（1218）今日發布重訊，宣布111年度發放每股4元現金股利，發放股利總額近20億元雙創史上新高，泰山表示，這正展現公司獲利充分與5萬名股東分享的理念。

2016年以來，泰山營收逐年屢創新高，之前已經連續五年配發現金股利，金額分別為0.4元、0.8元、0.9元、1.4元、1元，去年雖因俄烏戰爭等因素，造成全球原物料大漲，為體恤消費者，至去年五月才調漲部分產品售價，但本業獲利仍逾7000萬元。2022年在同仁共同努力下，營收達到110.69億，提前達到原訂2023年要達成之百億營收目標，加上處分全家股權獲利，稅後淨利為59.19億，每股盈餘12.17元。泰山發布重訊，宣布111年度發放每股4元現金股利。

不過，證交所發布新聞稿表示，112年5月6日，泰山公司因股權投資案事宜，赴證交所召開重大訊息記者說明會，會中對於所提問之審計委員會、董事會召開程序與交易價格合理性評估等，逕以開會全程都有專業律師指導、會議一切合法或交易內容涉及商業機密，不方便透露做為回應，顯未確實將攸關資訊透明且公平地給傳達給投資大眾，證交所已函請其於5月9日前提供相關議事資料及說明。