男生年紀大了難免心有餘而力不足。一位女子發現，40歲的男友私下會偷偷吃壯陽藥，最近還常常感嘆自己年紀大了、性能力不足了，感覺是想對她坦白，但男友講到一半卻會突然退縮，讓早已知情、覺得沒關係的她，苦惱如何才能讓男友比較不傷自尊心。許多過來人則建議，除了可以讓男友培養運動習慣重拾雄風，也可以陪他就醫進行治療。

原PO在Dcard發文表示，她約半年前發現男友私下吃壯陽藥，當下雖然非常震驚，但想想男友已經40歲了又覺得不能怪他，就這樣假裝不知道至今，理解也接受了男友的狀況；原PO提到，最近男友常會問她，以後沒辦法天天發生關係了會不會不要他，或是提到覺得自己年紀大了會不行等，讓她覺得男友可能想坦白，不過原PO予以安慰時男友又會突然安靜下來。

原PO猜測，男友可能不想隱瞞吃壯陽藥，卻又不知如何對她開口，「其實我也想讓他知道我真的沒關係」，不過每次結局都是不了了之，讓她忍不住上網求助，女生有什麼反應才會讓當事人比較不傷自尊心，該用什麼方式讓男友主動坦白？還是直接跟男友說自己有看到他吃藥？或是當作不知情等男友說明？

對此，許多過來人紛紛回應，「先處理自己的部分比較好，好比先問問自己的需求，完整的建設後再考慮講這個，比你現在急急忙忙自以為是的考慮對方感受好」、「我也是，但直接討論就好了，我是沒什麼在忌諱的，而且陽痿通常多數人都是短期的，可以改善」；有不少人則指出，45歲以下減肥、運動多能改善陽痿狀況，不過最好還是讓男友向醫師求助進行相關治療。