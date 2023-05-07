不少人祈求感情順利，會選擇到廟裡拜月老，一名女網友分享對心儀對象暗戀一年多，原本打算請月老幫忙撮合，沒想到拜完後瞬間看清對方，也從暈船狀態「直接下船」，直言月老很靈驗，也釣出許多過來人分享類似經驗，認為月老更擅長斬爛桃花。

原PO在Dcard發文表示，近日下班去霞海城隍廟拜月老，向月老祈求能與暗戀一年多的男生修成正果，「但一走出廟門，突然有種清醒的感覺」，腦海浮現的都是對方不喜歡自己的種種事跡，自己一直以來都在欺騙自己，認為對方也有好感。原PO因此下定決心不再執著，讓她直言「身陷暗戀之苦想下船的人也去廟裡走走吧，月老會點醒你的」。

貼文引起許多過來人共鳴，分享月老斬桃花的經驗談，「霞海的月老對於不適合的對象會直接讓當事人腦醒，不然就是對象直接失聯、失蹤，這麼直接的幫忙斬斷當事人的情絲」、「龍山寺的我有過拜完沒幾個小時立刻分手的神奇體驗」、「我也是拜完隔天就跟那時候的男朋友分手，藕斷絲連兩個月突然清醒」、「我是烘爐地的月老，原本聊的好好的，拜完隔天直接掰掉」、「前幾年去拜樂成宮月老也有一模一樣的經驗，個人覺得比起招桃花，月老更擅長斬桃花喔」。

還有網友紛紛笑說，「妳回家洗頭時看一下後腦勺會有個拐杖痕，沒錯那是月老敲的」、「以為月老只會牽線，原來還會點醒人啊」、「需要這樣的月老，我已戀愛腦癌末哈哈」、「看了這篇文，我也決定去斬姻緣了」。

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