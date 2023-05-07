查農品嚐台灣小吃。（愛奇藝國際站提供）

查農品嚐台灣小吃還秀中文。（愛奇藝國際站提供）

查農秀書法。（愛奇藝國際站提供）

查農秀出宋芸樺、彭千祐手繪他的封面照片。（愛奇藝國際站提供）

泰國電影《模犯生》主演查農・桑提納同庫（Chanon Santintornkul），參與愛奇藝《不良執念清除師》演出的雙胞胎執念單元，最終兩集即將在5月13日上線。7日官方釋出演員查農趁拍攝空檔玩遊戲、品嚐本地美食的幕後影片，在先前預告片中查農小秀中文能力，這次釋出的片段再加碼秀出幾乎不須翻譯的超強中文能力，還體驗了「麻將摸牌」、「擲骰子」，現學現賣了一句閩南語土味情話「我愛你」，親和力十足。

查農因電影《模犯生》的「阿班」一角在亞洲爆紅，也擄獲不少台灣粉絲。這次來台在《不良執念清除師》中演出一對雙胞胎中的弟弟—楊宇。在這次曝光的「翹班特輯」中，除了全程幾乎用中文跟主持人互動之外，還親手用毛筆寫出角色中文名字「楊宇」，不只語言能力超強，書法也是很有天份。

曾敬驊、宋芸樺在拍片空檔各自以毛筆畫出題目讓查農猜，曾敬驊畫的幾題「榴槤」、「薩克斯風」，宋芸樺畫的「臭豆腐」都很順利答對，唯獨宋芸樺畫的查農Q版肖像讓查農看得一頭霧水，反應超可愛，困惑喊「怎麼知道誰呢？」公佈答案後得知宋芸樺畫的是查農自己，他還開玩笑吐槽說「我不喜歡這個」，讓現場笑翻。彭千祐和宋芸樺還趁拍戲空檔用毛筆臨摹了一張查農拍攝雜誌裸上身封面照當見面禮，查農接下後露出尷尬又不失禮貌的微笑，還俏皮地從外套口袋送出手指愛心回送給彭千祐，拍片期間查農與打怪小隊也產生好交情。

查農在特輯中還體驗了「麻將摸牌」、「擲骰子」，其中摸牌猜花色的環節讓查農傷透腦筋，摸牌就嘆「很難」，還笑說「每個都長一樣」。接著體驗擲骰子的遊戲，還學著在骰的同時喊出非常標準又台味十足的「十八仔」，雖然沒有骰中目標25，但最後以撒嬌方式再次獲得機會，最終可以得到兩次戳戳樂讓他很開心，沒想到卻戳中「唯二」兩個零分，讓他又傻眼又好笑，於是現學現賣了一句閩南語情話「我愛你」來得到吃美食的獎勵。查農最後品嚐了許多本地美食，包含小籠包、醉雞、鹹酥雞、豆花、珍珠奶茶，查農大讚醉雞和珍珠奶茶很好吃，但一聽到雞屁股和豬血糕的翻譯就嚇得馬上卻步。

這次拍攝華語影集讓查農獲得很棒的經驗，他表示「不只是導演和演員，劇組每個人對我很好又很溫暖，讓我度過一個美好的時光，希望可以多多關注這部劇。」而查農所演出的雙胞胎執念單元即將上線，查農將演技大爆發，和曾敬驊、宋芸樺、彭千祐同台飆戲。