美國半導體協會（SIA）最近發佈2023年《美國半導體產業概況》（2023 SIA Factbook）顯示，美國半導體產業佔據全球約48%市場，而中國佔約31%，但是相較於近幾年來半導體研發投入，美國的研發占比是中國的2.5倍。

據《芯智訊》引述該項報告指出，半導體產業是全球經濟增長的關鍵部門，其銷售額從2001年的1390億美元增長到2022年的5740億美元，複合年增長率為6.67%。而據世界半導體貿易統計的預測，2023年全球半導體市場銷售額將下滑至5560億美元，但在2024年將恢復增長至6020億美元的歷史新高。

20世紀80年代，美國半導體行業的全球市場份額大幅下降。由於來自日本公司的激烈競爭與傾銷的影響，以及1985年至1986年的嚴重行業衰退，將全球工業市場份額的領導地位讓給了日本半導體工業。其後10年美國半導體工業出現反彈，到1997年，它重新獲得了全球市場份額超過50%的領導地位並保持至今。

報告表示，2022年總部位於美國的半導體公司銷售額總計2750億美元，在全球市場的占比達到了48%。同時在所有國家和地區半導體市場，總部位於美國的公司也佔據了銷售市場份額的領先地位。比如在中國市場，美國公司的市場份額高達53.4%。

隨著電子設備生產轉移到亞太地區，亞太市場的銷售額超過了所有其他地區市場，到2022年已達3309.4億美元。亞太地區最大的市場是中國，中國占亞太市場的55%，占全球總市場的31%。

報告指出，為了在半導體行業保持競爭力，企業必須不斷在研發和新工廠和設備上投入大量收入。2022年，美國半導體行業的研發投資總額為588億美元，過去20年來，美國半導體行業年平均研發投入占比超過15%，其行業研發支出水平高於大多數科技行業。2022年美國半導體行業研發支出占銷售額的百分比達18.75%，僅次於美國製藥和生物技術行業的21.4%，遠遠高於中國的7.6%，比例將近2.5倍。

今年3月底，SIA推出了美國半導體產業生態系統地圖，展示了包括42 個州的近500個半導體據點地點，由半導體製造、晶片設計、知識產權和晶片設計軟體供應商、半導體材料和製造設備以及研發組成，包括半導體研究公司 (SRC) 的大學研發合作夥伴和國家奈米技術協調基礎設施 ( NNCI），顯示美國正在加快半導體發展腳步，不只要保持領先，還要擴大與中國等其他國家的差距。