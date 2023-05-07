大陸日前1間大賣場傳出一起意外，有名媽媽帶著孩子去大賣場購物，不料，當這名媽媽拿完商品要拉購物車時，而當下男童還站在購物車上，當購物車一被推動，男童重心不穩整個人摔下購物車，腦帶著地一動不動，這名媽媽嚇壞趕緊上前查看孩子的狀況，這驚險的畫面也被帶場監視器全都拍下。

從監視器畫面可見，日前大陸1名母親帶著孩子到某大賣場購物，而男童站立在購物車上，當這名母親拿完商品放入購物車內後，將購物車往後一拉，而站在購物車上的男童瞬間重心不穩，摔在地上一動也不動，母親嚇壞趕緊靠進關心查看狀況，也立刻引起其他顧客上前關心。

消息在網路上曝光後，網友紛紛留言表示，「每個大賣場都有提示別把孩子放購物車」、「這家長真是沒有安全意識」、「大賣場也真是倒楣」、「這大人責任滿大，只顧買東西，完全不看好孩子」。

影片在網路上瘋傳，也傳出「男童傷重癱瘓」狀況，對此大陸深圳的1處美式大賣場工作人員立刻否認此說法，也強調這是惡意中傷的說法，並表示事發第一時間已經叫了救護車，經救護員檢查確認男童無大礙後，也由該母親帶走，且發生的地點是另一家店。