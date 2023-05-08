美國前總統川普最近真的是一個頭兩個大，他被專欄作家卡洛爾（E. JeanCarroll）控訴，30年前川普曾對她性侵，讓她「羞愧」到無法和男性交往，因此對川普提出毆打傷害和誹謗民事訴訟，陪審團觀看的川普作證影片也在5日公開，可以看到川普聲稱這是一場「騙局」，川普除了矢口否認並聲稱對方「不是我的菜」，不過根據法院公布的證據，川普在指認照片時，誤把卡洛爾認為是明星前妻梅波斯（Marla Maples）。

卡洛爾指控川普1990年代中期曾在百貨公司更衣室侵犯她，川普矢口否認，並聲稱對方「不是我的菜」。

從影片中可以看到，川普否認認識卡洛爾，並對她指控自己990年代中期在柏多夫古德曼（Bergdorf Goodman）高級百貨公司一間更衣室性侵她是一場「騙局」，並說卡洛爾不是他喜歡的類型（not my type）。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普的作證影片長達近1個小時，影片中他除了否認認識卡洛爾，還向對方的律師凱普蘭（Roberta Kaplan）多次表示，卡洛爾是「瘋子」、「腦筋有問題」以及「神經病」。

《路透社》指出，根據公布的法庭摘錄，卡洛爾向陪審團提供的物證包括一則去年10月拍攝的影片，顯示川普把一張黑白照片裡的卡洛爾，誤認為前妻梅波斯。照片中川普在一場活動上與他人交談，而川普看著這張照片指稱畫面中的女子「那是梅波」。卡普蘭向川普再次確認是否說照片裡是梅波斯時，川普的律師連忙出聲介入說「不，那是卡洛爾」。

川普把指控性侵她的專欄作家卡洛爾照片，誤認為其明星前妻梅波斯（右圖）。

不過卡洛爾的律師強調，川普誤認影中人之舉，讓他這套說詞無法令人採信，代表他當時對卡洛爾確實有可能起色心。現年79歲的卡洛爾指控76歲的川普性侵她，之後又在網路上撒謊，損害她的聲譽和職業生涯。卡洛爾聘請的社群媒體和行銷專家也向陪審員表示，評估修復川普言論對她聲譽損失的費用約在36萬8000美元至280萬美元，約1130萬至8597萬元台幣之間。

川普目前正積極為2024年總統大選共和黨候選人提名戰奔走，如今加上卡洛爾，已經是第15位出面指控川普性侵的女子，不過川普本人仍矢口否認性侵，並稱這些指控都是具有政治動機。

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