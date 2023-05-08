每年的5、6月是傳統電子產業的淡季，部分投資人在這段期間保持觀望以避開風險，但也可能因此而錯失獲利機會，究竟面對5窮6絕的市場魔咒該怎麼買呢？據統計，「特選臺灣科技優息指數」嚴格篩選高股息電子科技股，過去5年之5~7月的平均總報酬超越臺灣電子類指數與臺灣加權指數，甚至優於其他高股息指數，已成為淡季期間逢低進場的新選擇！

5月下旬是投資科技高股息ETF好時機

每當有閒錢想要投資時，面對浩瀚無窮的股市總是「錢」途茫茫，實在不知要如何下手！下手前建議觀察平均報酬指數，畢竟數字會說話，可以帶你了解真相。

觀察「特選台灣科技優息指數」過去5年的5、6、7月份平均報酬，無論是不含息的價格指數，或者是含息的總報酬指數， 5、6月份的表現皆優於臺灣電子類指數與臺灣加權指數，甚至更遠優於規模最大的臺灣高股息指數；7月份「特選臺灣科技優息指數」平均總報酬為3.94%，比臺灣加權指數與其它高股息指數還要好，顯示在5、6月的股市盤整階段，可能是進場布局優質科技股的好時機。

台灣科技優息ETF過去5年平均報酬指數皆優於台灣加權指數及台灣高股息指數等。(中時新聞網製)

低迷藍燈入手拉長持有時間 總報酬越好

此外，判斷股市進場時機的指標之一就是觀察景氣燈號，復華投信表示，當台灣景氣燈號為低迷藍燈時，往往是高股息股票相對低點，長期投資價值浮現。統計過去10年資料來看，若當月底公布出現首次藍燈，次月馬上進場投資，「特選臺灣科技優息指數」都能給予投資人良好的總報酬，且持有時間越長，總報酬越好。

當台灣景氣燈號為低迷藍燈時，長期投資價值浮現，這時購買復華台灣科技優息ETF，股利股價反而有雙頭賺！(圖/復華投信提供)

放眼目前市場上的高股息ETF，「復華台灣科技優息ETF基金」不但是台灣第一檔月配息的台股ETF，其追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技優息指數」的績效表現，並以追蹤標的指數的績效表現為投資目標，因此當持有時間拉長，良好的總報酬表現看得見，實現穩健的現金流，滿足財富自由之目標，更因為投資範圍涵蓋台灣最有競爭力的優質電子科技業，有機會每月領取股息、也能期待股價。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。