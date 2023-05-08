台灣黃牛業者靠炒作票價狠賺黑心財，執法單位卻因法令不完善而難以取締，文化部為此推動《文創法》修法，盼透過重罰、檢舉機制遏阻黃牛亂象…

各位粉絲來領票！效率黃牛！」今年3月，韓國人氣女團BLACKPINK在高雄開唱前夕，韋恩（化名）在個人臉書上大膽發出貼文，向廣大顧客發送交貨訊號，同時附上與民眾在飯店面交的現場照，毫不遮掩的高調行徑，讓買不到票的粉絲看了不禁咬牙切齒。

很難想像，這名30多歲的黃牛大戶，在這波搶票大戰中，不費吹灰之力，橫掃了1千多張票券，當中9成還是最炙手可熱的搖滾區。一張原價8千8百元的門票，被他以1萬3到9萬元不等的價格賣出，扣除購票成本，光是高雄兩場演唱會，就讓他賺取兩千多萬暴利。

《社維法》罰緩不到2萬

對比黃牛暴利如九牛一毛

為什麼抓不到、也罰不了？以韋恩投入這行7年多，經手過上萬筆票券買賣，卻從未被蒐證檢舉及開罰，凸顯出形同虛設的法規，正是黃牛猖狂的主因。

現階段要取締黃牛，只能仰賴《社會秩序維護法》第六十四條，針對「非供自用」購買遊樂票券而轉售圖利者，可處3日以下拘留或最高新台幣1萬8千元罰鍰。不過，對比轉賣票券高價利潤，不到兩萬元的罰款，對韋恩等人不過是九牛一毛，「跟交通罰單沒兩樣」，根本不痛不癢。

《社維法》對黃牛的定義模糊，也增添了執法難度，導致裁罰件數超乎想像得低。近5年，黃牛販售行為僅36件被查緝成案，遭開罰件數再砍半，僅剩18案；針對掃票行為涉及的「妨礙電腦使用罪」，更僅有兩案被移送，開罰件數掛零，毫無遏阻效果。

黃牛的猖獗亂象，政府的束手無策，加上一張門票動輒數十萬的漫天喊價，將民眾的不滿情緒逼到最高點。為回應民意，文化部在四月推出的《文化創意產業發展法》修正草案中，祭出「黃牛條款」，明定未來只要有加價轉售行為，就算「多賣一元」，也符合黃牛定義。

草案更大幅提高罰則，擬以每張票面金額的10倍至50倍，處以罰鍰；若民眾以「虛偽資料或其他不正方式」，如掃票機器人、假帳號等新興手段從事黃牛行為，最高可處3年以下有期徒刑，併科3百萬元以下罰金。

外界期待這部看似魄力十足的「重典」，能一舉斬斷黃牛吸金鏈。不過，從韋恩面對修法老神在在的態度看來，恐怕沒那麼樂觀。

黃牛在台灣早已自成產業，政府要從根源遏阻，必須知己知彼，先了解其背後的經營策略、團隊分工及運作，才能圍堵漏洞。

黃牛集團專業分工

囤票、營銷、客服樣樣來

目前臉書最大的票券交易社團，就是由韋恩一手創立，當中有超過40萬名成員，每天有多達3百多則售票貼文，不乏一般歌迷之間買賣換票，也有大小黃牛充斥其中。

韋恩的正規團隊共有12名員工，堪比一間小型公司，這群黃牛集團分工運作，平時不僅要管理買票網路帳號、回覆顧客訊息、面交票券，甚至要飛到海外領票。每當「新獵物」出現，團隊便會著手分析每場演唱會的歌迷屬性、會場容納人數，研擬搶票或囤票策略。

「估算演唱會的供需這件事，黃牛可能做得比一些行銷公司都好。」韋恩得意地說，銷售不能只看歌迷基數，售票後的時間變化、市場營銷手法，以及粉絲年齡都是考量因素。