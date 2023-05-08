臺中市政府為讓使用者有最新且精準的測量資料之資料應用，於內政部2020年公告「基本測量2020年成果」後，積極籌措辦理一級及二級加密控制測量作業，是全國唯一配合中央政策辦理一級加密控制測量作業的城市。

因應測繪作業須有高正確精準的測量基準成果，臺中市政府地政局分於，2012、2013及2015年間建立11個衛星訊號連續觀測基準站，後於2021年汰換升級為全星系衛星定位接收儀，但因各站間平均距離大於20公里，平均分布在市區及邊緣，不利觀測，乃著手規劃建置加密控制點應用衛星定位成果，一級加密控制點佈設以3至8公里為原則，而二級加密加密控制點則以500公尺佈設一點，但如遇上地形限制，則可於300至1500公尺間調整佈設一點。

地政局吳局長指出，臺中市幅員遼闊，面積為全國各縣市第六位，平地面積約9萬5000公頃、山地面積約12萬9000公頃，但為了達到測繪作業需要更高精準，而自籌經費辦理一、二級加密控制測量點佈設，因要埋設點位數量龐大，建置過程也遇到不少困難，面臨人力、時間及經費不足的困境，所以先行佈設一級加密控制點，以解決佈設時程過久而影響測量成果。

辦理山區一級加密控制測量作業。(圖/臺中市政府地政局提供)

吳局長再進一步表示，市府機關、建築測繪業界及學術研究等單位，在土地開發、建築興設及道路開闢時，都會應用到測量基準資料，於一級加密控制點位不足以提供細部測量應用時，則需要局部增設二級加密控制點；現階段地政局辦理地籍圖重測計畫、重劃、區段徵收之開發作業等一定規模或條件專案時，皆須二級加密控制點以配合測量作業。

臺中市一級加密控制測量文宣。(圖/臺中市政府地政局提供)

最後，吳局長強調，因臺灣地區地殼變動、土壤液化等因素影響，臺中部分地區點位已產生明顯位移，致無法符合目前測繪作業之精度需求，而衍生測量成果不敷使用等情形，因地籍測量為地政之母，所以地政局依中央政策規劃辦理一、二級加密控制測量作業，可提供全市數值坐標供各界加值應用，舉凡地籍圖重測、三圖套疊及各項整體開發區作業等計畫，完成控制測量作業，以維全區測量成果準確性。 (臺中市政府地政局廣告)