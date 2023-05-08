興櫃二○二二年財報，與今年首季營收四月底以前陸續公告，由於受到通膨、高利率影響，消費性電子需求疲弱，普遍電子股業績、股價表現遇壓，統計興櫃個股去年總營收四六九四．二億元，總獲利為一五八．八三億元，今年首季總營收為一一三六．五億元，年減六％。

生技、航空營收高成長

攤開今年首季營收成長排行前二五名表現，台灣虎航、星宇航空首季營收皆大幅成長，分別年增二二四五．五五％、一五一一．二五％，其中台灣虎航為華航（2610）旗下轉投資，持股達七八．四一％，是國內唯一的廉價航空，目前航線涵蓋日本、南韓、泰國、菲律賓及越南等，並於近期宣布今年七月起全面復飛澳門航線。

星宇航空自二○二○年開航以來營運受疫情影響嚴重，近三年合計虧損高達一一二．六二億元，但隨著疫情影響淡化，各國邊境解封，帶動跨國旅運需求，星宇在今年四月已完成北美洛杉磯首飛，預計年底開航舊金山、明年中西雅圖，最快後年開航紐約，以每六∼八個月新增一航點的速度持續布局北美市場。此外，星宇也切入長程貨機市場，初期規劃購機五架，目前短程區域貨運仍以十三架A321neo客機機腹載運。

另一個營收成長強勁的族群就是生技醫療，由於產業特性因素，營收表現較不受景氣影響，上榜的有康霈、漢達、因華、華安。

康霈主要專注於新藥與保健食品研發，其中在新藥領域主要鎖定市場規模達一○○億美元，且現有藥物療效不佳、副昨用明顯或無核准藥物的適應症來開發。目前旗下用於治療罕見疾病竇根氏症（Dercum's Disease）新藥CBL-514，在二期臨床已完成受試者資料收集，預計第三季完成所有數據分析並公布臨床統計結果。

漢達今年首季營收為三．三一億元，年增八七二．八六％，聚焦於新藥開發及高技術門檻的利基型學名藥，藉由美國子公司以及中國孫公司跨入當地市場。近期旗下新藥HND-033，主要用於治療白血病患者，收到美國食藥局（ＦＤＡ）要求補充說明審查送件資料中臨床試驗相關之數據。漢達表示，將在最快時間內回覆後補行送件，並將以簽訂美國市場經銷合約為首要目標，搶攻約十五億美元的美國市場。今年將在已上市的胃食道逆流學名藥HND-002、治療多發性硬化症藥物HND-020及戒菸輔助劑HND-032等貢獻下，力拚營運虧轉盈。

巨漢、達發榮登獲利王

興櫃股王達發去年營收一八七．八一億元，年增六三．四五％，毛利率四八．一五％，ＥＰＳ十九．九元，業績表現亮眼，但自下半年開始，受到整體產業庫存調整，營收自去年六月開始走弱，一路到今年元月落底，今年三月營收重新站回十億元之上，來到十三．○六億元，月增三五．五四％，年減三五．九％，近期證交所已通過上市審議案。

達發是由聯發科旗下兩家子公司絡達與創發整合而來，母公司聯發科持股達七六．四五％，目前旗下分為無線通訊及固網通訊兩大事業群，無線通訊包括藍牙音頻及衛星定位通訊兩大產品線，前者主要應用於ＴＷＳ藍牙耳機、智慧音箱與無線麥克風等，後者主要應用於車輛管理系統、無人機等領域。

在固網通訊則分為寬頻與乙太網路兩部分，寬頻產品包括GPON、10G PON、xDSL等，乙太網路產品包括1Gbps、2.5Gbps PHY晶片與具雲端管理功能的1Gbps交換器晶片等。隨著美國先前已通過基礎投資和就業法案，並斥資六五○億美元推動大規模寬頻基礎建設計畫，達發在去年八月協助美國電信業者將光纖固網寬頻服務成功商轉，與旗下光纖設備系統晶片也成功打入歐洲系統業者，供其部署光纖網路，未來可望持續受惠全球固網基建商機。

無塵室機電工程廠商巨漢是去年興櫃市場中的每股獲利王，去年營收四七．一七億元，年增七八．一九％，ＥＰＳ達三四．二四元，主要營運項目為承接國內高科技廠房機電及無塵室統包工程為主，客戶涵蓋力積電、力成、京元電、光罩、日月光投控、大立光、交通部鐵道局及工業技術研究院等。

雖然近期半導體正處庫存調整階段，但去年各大半導體廠擴廠效應持續，帶動巨漢接單大增，在手訂單續創新高，不過隨著各大廠商陸續下修今年度資本支出，今年營收成長幅度已開始走緩。

政策、車電題材持續關注

近期在國軍海空戰力提升計畫中，海軍除了二二∼二六年共編列六九二億元採購沱江級軍艦後續艦，二三∼二六年共編列三二億元落實平戰轉換，將海巡艦艇加裝雄風飛彈發射系統及通信裝備。此外，海軍防空型、反潛型輕型巡防艦各一艘原型艦艦體載台建造案，經二次開標作業後，經海軍評選結果，由中信造船得標，建造案預算為九○億元。

以先前海軍沱江級巡邏艦建造案的慣例來看，原型艦得標的船廠在未來後續艦的招標評選上占有優勢，海軍輕型巡防艦規劃包括原型艦共有十二艘，也就代表得標的中信造船若順利通過原型艦各項測試，未來獲得後續艦十艘訂單機會大增。

除了政府持續力挺機艦國造，國內航太、造船業者可能受惠之外，在能源轉型中的綠能、儲能，也是政府政策發展的重點。世紀風電是國內離岸風電水下基礎建設業者世紀鋼的子公司，主要經營離岸風電水下基礎製造、供應及專案管理，去年營運表現受疫情與缺工影響，工程進度延宕，與自製管式支架（Jacket）遇生產瓶頸，依照合約規定提列逾期罰款準備金，影響獲利表現，全年每股虧損五．四一元，離岸風機葉片廠天力離岸也同樣受到影響，去年每股虧損五．七九元。不過隨著疫情影響解除，與自製Jacket、水下基樁如期交付，今年兩家業者在營收表現已逐漸擺脫低潮。

值得留意的是，智慧電表大廠玖鼎電力是由工研院移轉核心團隊與專利成立，主要股東有士電、工研院創新工業、旺玖、亞力等，是國內五家獲得台電認證的智慧電表供應商之一，市占率約在二三∼二五％之間，智慧電表占整體營收約六○％，其餘四○％則為電力監控系統與電能管理系統。

玖鼎在去年十一月取得台電低壓智慧電表標案三批，訂單金額合計十三．四九億元，將於未來兩年分批生產、交貨，隨著台電推動智慧電網系統、工業廠商亦有電力管理升級的需求，帶動智慧電表市場持續擴大。

在電動車方面，車王電旗下的華德動能去年已出貨九一輛電動巴士，除了交付國內客運業者使用外，也有三輛出口日本交付北九州客運業者示範運行，目前在手訂單累積二一七輛，加上政府近年釋出的示範型電動巴士九○○輛，華德取得二七○輛將於今年第三季前全數交車，帶動營收持續成長。

另外，為升旗下的為昇科與車用大廠恩智浦（NXP）合作開發AI-4D成像雷達，且推出The one多功能整合雷達，一顆雷達即具有盲區警示、車道變換輔助、後方碰撞警示、開門警示及倒車輔助等功能，隨著自駕車功能提升，毫米波雷達具備幾乎可全天候運作、偵測距離遠且精準，成本比光達低，被看好未來在自駕車上廣泛應用。

全文及圖表請見《先探投資週刊2246期精彩當期內文轉載》