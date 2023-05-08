根據內政部統計月報資料顯示，房地產市場景氣吹冷風，加上開發建築業取得資金越來越困難且成本增加，今年第一季核發建照數量寫下3年同期新低，且第一季完工數量並未明顯增加，第一季使照量反而創下3年同期最低，不過因為先前建照數量仍高，因此第一季開工反而走高至3.6萬戶，高於去年同期的3.3萬戶，也寫下2009年統計以來的同期新高。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，央行對於建築業資金持續管控，開發商一方面資金籌措越發困難，另一方面央行利率五連升後，也導致開發商的資金成本增加，但現在多數預售個案銷售速度放緩，影響資金回收效率，導致開發商再投入購地開發也漸趨保守，因此建照數量開始放緩，不過，由於前兩年建照量仍大，因此統計開工數量仍高，預料未來幾年使照量也會維持增加趨勢不變。

統計顯示，今年第一季住宅核發建照數量為3.5萬戶，較去年3.9萬戶量縮；使照今年第一季為2.2萬戶，低於去年同期的2.7萬戶，建照、使照同步呈現量縮走勢；但開工數量則走高，今年第一季住宅類開工量為3.6萬戶，反映過去幾年建照持續爆量，後續申請開工數量也明顯增加。

曾敬德表示，通常取得建照之後，約略有8成的數量會轉換成開工，完工之後才會請領使用執照，因此雖然建照量已經出現量縮，但開工數量反而仍持續走高，之後使照數量也會反映先前的大量興建潮，對於房市來說，目前景氣已經逐漸走弱，市場剩下自用當道，開發商也有銷售期拉長的打算，市場需要一些時間消化這一兩年推案與未來的新增供給。