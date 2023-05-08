韓國人有多愛奢侈品？據英國豪奢品牌賓利汽車（Bentley）調查，2022年賓利車在韓國賣出775輛，躍居亞太市場銷售第一，日本銷量為644輛、排名第二，但日本人口是韓國2倍多，顯見韓國人對豪車的購買力非常驚人。外資報告指出，與大多數國家相比，凸顯外貌和財富優越的產品，更容易引起韓國消費者共鳴。

韓國賓利汽車表示，去年在韓國賣出775輛，成長53.2%，不只創韓國銷量新高，也奪下亞太地區銷售第一。其中熱賣車款分別為380輛的Flying Spur，208輛的Bentayga SUV，187輛的Continental GT，這三種車款在韓國平均售價3.2億韓元起跳（約台幣760萬起），估韓國賓利去年營收至少2325億韓元（約台幣54億）。

除了韓國熱賣775輛，還包括日本的644輛、澳洲與紐西蘭合計262輛、東南亞350輛，賓利去年在亞太地區總計賣出2031輛，較前一年成長23%，全球市場占比13%。中國香港與澳門合計3655輛，賓利最大市場還是美國，去年交車4221輛，占了賓利總銷售27.8%。

韓國不只買豪車不手軟，其他奢侈品牌如愛馬仕（Hermès）、香奈兒（CHANEL）、路易威登（LV）、迪奧（DIOR）等在當地銷售也相當亮眼。即便在疫情期間，韓國經濟最差時，香奈兒專櫃永遠在排隊，幾個小時櫃位商品可能就會賣光。

據摩根士丹利（小摩）估計，全球最愛買奢侈品的國家是韓國，個人奢侈品支出約325美元（約台幣9966元），狠甩中國大陸的55美元（約台幣1686元）和美國的280美元（約台幣8586元）。

小摩分析師指出，與大多數其他國家相比，凸顯外貌和財富優越的產品，更容易引起韓國消費者共鳴。不難看出「炫富」是韓國社會普遍的文化。

2021年韓國躋身已開發國家，不過買奢侈品買到世界第一，沒什麼值得驕傲，因為狂買奢侈品背後，是韓國年輕人面對高房價、貧富差距的無奈，乾脆及時行樂來犒賞自己。

不少韓國年輕世代認為，「我們買不起房子，何必為將來存錢呢？」

對此，首爾大學經濟學教授安東賢分析，高不可攀的房價，讓年輕人想在奢侈品消費上尋求心理滿足，來讓自己開心。