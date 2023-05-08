根據《財訊》報導，美國對中國祭出新制裁，嚴重阻礙三星西安廠運作效率，三星加速將產能搬出中國，這件事阻斷了中國在記憶體產業的快速崛起，也將讓記憶體產業加速落底。

4月18日，美國媒體報導，美國政府將祭出「史無前例」的新規定，對中國進行新一波技術管制。

根據《財訊》報導，白宮已開始向中國美國商會和美國產業組織，介紹這個名為「限制美國公司在中國投資」的新規則。根據媒體報導，美國政府將要求美國企業對中國技術企業投資前必須通報，並禁止晶片等相關領域的交易，還可能考慮提高中國輸美產品關稅，以報復中國未履行貿易協議承諾。

然而，受全球經濟景氣不振和美中科技戰影響，讓韓國半導體產業進退兩難，美國進一步對中國制裁的作法，很可能會讓記憶體產業加速落底。

全球記憶體產業正陷入供過於求的景氣谷底。最明顯的跡象是，記憶體龍頭三星電子，繼2022年第4季營收獲利重挫後，4月7日更預告，2023年第1季獲利將年減96%，是2009年以來最低水位，三星並預期，今年全球晶片市場將萎縮6%。

《財訊》報導指出，三星在全球DRAM和NAND Flash市占率超過45%，雖然記憶體等半導體產品在2022年第4季只占整體營收的28%，但半導體部門對三星獲利極為重要。不過1年前，2021年第4季時，整個三星電子13兆韓元獲利中，就有8.84兆韓元來自半導體部門，比重高達68%；但到去年第4季，半導體部門的營收貢獻竟只剩下6%！

而更嚴重的是，隨著記憶體價格下滑，今年第1季三星記憶體部門的獲利狀況更是雪上加霜。根據集邦科技分析，NAND Flash市場目前仍陷入供過於求的狀況，去年第4季NAND Flash總營收季減25%之後，今年第2季價格仍將較前1季下滑5%到10%。至於DRAM價格，集邦科技觀察，今年第1季均價下跌近20%，第2季仍將會下跌10%到15%。

這一次，連三星都被迫減產。《財訊》分析，目前，三星在西安擁有生產NAND Flash記憶體的工廠，海力士最大的DRAM工廠則在中國無錫；根據台經院的估計，2022年三星電子的營收中，14.7%來自DRAM，8.6%來自NAND Flash。

其中，三星西安廠占三星NAND Flash四成產能，兩座廠月產能25萬片，占全球NAND Flash產能1/10，也是三星在海外唯一的記憶體工廠，在西安被稱作三星城。