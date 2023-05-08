很多時候孩子在成長，其實是家長的一個課題，因為你已經保護習慣了，會幫孩子想太多，但如果試著讓她自己去做，會發現她其實自己做得到！」所以，不能限制孩子去探索世界的機會，在安全範圍內，放手讓孩子去做，她才有機會成長。

20歲時取得13張街頭藝人證照，曾每個月都會在台灣各地街演，也曾經被受邀至韓國、日本、印尼、馬來西亞、泰國、北京、上海等地演出。2015年更因「Sorry, Sorry」一曲，被原唱Super Junior金希澈轉發社群網站，羅小白也因此從街頭藝人到網紅素人，成為演藝圈的一份子，接著又推出《羅小白》同名EP及散文書《我相信我的獨特》，多了音樂人與作家身分。

2020年初，羅小白與io樂團前貝斯手「SHO」簡瑞松結婚，同年9月便宣布懷孕喜訊，人生又多了一個身分就是「母親」。

「孩子」三階段的變化，對母親而言是不一樣的挑戰。(圖/ 嬰兒與母親提供）

生命就像海龜！跟孩子一起成長、學習卻又各自獨立

從懷孕、剛出生的嬰兒，到現在兩歲的女兒允寶已經可以跟媽媽一起上台表演，「孩子」三階段的變化，對母親而言是不一樣的挑戰。

整個十月懷胎的過程，對羅小白來說，是新奇又充滿期待的心情，是一種好玩的體驗。但看到孩子出生那一刻，她瞬間感到有點恐懼，感覺到沉重的生命責任落在肩膀上了，不知道未來會發生什麼事，允寶成了最熟悉的陌生人。

看著她哇哇墜地，看著她從翻身到爬、會走，到現在兩歲了，幾乎朝夕相處的母女倆一起成長、學習，「因為她有她的想法，我有我的想法，然後小孩越大想法越明顯，就得想辦法彼此磨合、適應。」

「我覺懷孕生小孩、教養小孩的過程，有點像海龜！海龜媽媽在海邊沙灘辛苦產卵後，小海龜就得靠自己慢慢成長、破殼而出，順著生命本能往海邊爬去找爸爸媽媽，重新一段生命旅程。」所以，孩子跟母親是一體的，卻也各自獨立，爸媽沒辦法一路都陪著她，終究得讓孩子自己去面對、挑戰這個世界。

從孕婦到媽媽階段，羅小白覺得懷孕時，相對容易，不用擔心太多。(圖/ 嬰兒與母親提供）

放手，讓孩子自己探索世界

從孕婦到媽媽階段，羅小白覺得懷孕時，相對容易，不用擔心太多。「當初小孩剛生下來，還想著哇！可以跟她玩了，卻沒想到三、四個小時得起來一次餵奶，從此再也沒睡飽過，還得重覆擠奶、餵奶的過程。」小白苦笑著。

而且身為媽媽的她看到小孩白天睡得香甜，會不忍心叫孩子起床，但下場就是寶寶白天睡飽飽，晚上就睡不著了！於是，小白乾脆找姊姊來，讓阿姨白天帶著允寶好好活動消耗體力，這樣電力耗盡的允寶晚上就會很好睡。「這樣狠下心一兩周，讓寶寶養成好的睡眠習慣，後面就會成功了！媽媽跟寶寶都能得到充足的睡眠。」小白提醒有一樣困擾的新手媽媽們，真的得很下心！如果自己狠不下心，那就把「壞人」交給別人當。

當允寶一歲開始會走路，開始探索這世界。羅小白就會帶著孩子去樂園玩。當小火車遊戲設施只准孩子自己一個人坐，爸媽不能陪同時，羅小白心裡開始演起小劇場，會設想很多狀況，就擔心自己不在孩子身邊，她一個人會不會出問題？會不會掉下來？如果她哭了，我要怎麼衝過去抱住她？但當允寶開心坐上小火車、揮手跟她說：「掰掰。」那一刻，她突然發現自己想太多，孩子已經長大了！不需要保護太多，孩子已經可以憑一個人的力量完成一些事情了。

羅小白領悟到：「很多時候孩子在成長，其實是家長的一個課題，因為你已經保護習慣了，會幫她想太多，但如果試著讓她自己去做，會發現其實她自己做得到！」所以，不能限制孩子去探索世界的機會，在安全範圍內，放手讓孩子去做，她才有機會成長。

把選擇權交給孩子，教孩子思考、解決問題

0～5歲是塑造一個人最重要的時期，隨著允寶年紀越來越大，教養上羅小白自己覺得最重要的是讓孩子自己思考跟選擇！

爸媽要把選擇權交給孩子，很多爸媽要求孩子去做事時，會用這招：「我數到3，某某某妳不去做就要被處罰。」但羅小白不喜歡這種帶著時間壓力去強迫孩子做什麼事的溝通方式。

她覺得要看孩子的個性，適性而教。常常只要小孩一哭，大人就會緊張，但這時候羅小白反而會冷靜下來問允寶：「為什麼哭？哪裡痛嗎？」就是希望引導她自己說出自己的想法、需求，然後不管她聽不聽得懂，就分析事情跟狀況給她聽，教她怎麼去解決問題。允寶個性固執，但只要給她時間，讓她先思考，往往反而她自己同意你的提議後，就會自動自發順著你的話去做，變得很順從。

認真學習的態度比成績好壞更重要

教養上，夫妻有共識也有意見分歧時，爸爸偏向保護，希望小孩多捍衛身體自主權。但夫妻倆有共識，學習不是被塞入一堆知識的「傳道」，「其實分數只要及格就好，我覺得認真學習的態度，對自己做的事負責，更重要。」所以，挑選學校不一定會挑雙語或課業為主的名校。

平常跟允寶間的相處，夫妻倆大部份採用鼓勵的方式。從孩子還在肚子裡，爸爸就會唸故事給寶寶聽。也不知道是不是這個原因，允寶現在很喜歡看書，在家會自己認真看書。

而身為兩位音樂人的孩子，允寶八、九個月大，手開始有肌力可以拿東西時，她就拿起自己專屬的鼓棒開始打鼓了。現在，更可以跟媽媽上台表演，還打鼓打得有模有樣，展現極好的節奏感跟天賦。

讓孩子學習團體生活，讓自己有喘息空間

而讓羅小白最欣慰的，是允寶不怕生的個性，讓她很能適應不同的環境跟團體生活。三月底，允寶幼幼班報到，開始當起學生。

為什麼想把才兩歲的允寶送幼幼班呢？羅小白說，因為覺得允寶適合團體生活，不怕生。所以，想讓她去試試。還笑說，現在開始允寶從兩歲進學校，至少得一路讀書讀到20歲啦！

再者，羅小白也希望給自己一個喘息的空間。這兩年當全職媽媽以來，只要工作上虛要拍攝VLOG或者打鼓練習，就會拿小孩當藉口來逃避、偷懶。現在，她想讓自己沒有逃避的理由，好好衝刺原本停頓的事業，考驗自己能到多強。

雖然送允寶上幼幼班，但羅小白不要求孩子能學到多少ABC英文、1234數學等知識，她更希望她可以學到一個人好好自己坐著吃飯！因為允寶是家族第一個小孩，理所當然成了唯一團寵，很多事就會依賴爸媽、親人，一口飯往往得吃上好久，在學校裡沒有依靠，允寶只得訓練自己更獨立。

因此，羅小白選擇幼幼班的條件，除了幼幼班環境要乾淨整潔、明亮、安全外，主要的考量首要就是離家近！這樣才好接送小孩。然後，就是一定要有戶外活動空間，讓孩子可以盡情跑跑。

全職媽媽跟事業間要怎麼取得平衡呢？(圖/ 嬰兒與母親提供）

全職媽媽跟事業間，要靠完善時間規劃取得平衡

全職媽媽跟事業間要怎麼取得平衡呢？羅小白說，要有完善的時間規劃！一歲前，專心教小孩；一歲後，跟老公溝通分攤帶小孩的時間，適時適量的把帶小孩的責任分給爸爸，這樣夫妻倆都才能有參與感，媽媽的壓力也能減輕。

羅小白一年一年規劃工作的事。2023年是羅小白從街頭發跡的第十年，為了回饋一路陪伴的粉絲，七、八月將開始全台八個縣市巡迴演出，並計劃邀請小孩、學生一起上台表演，預計10場。而最終場，將是室內音樂會形式。

從少女到孕母，再從全職母親身份回歸工作，生命中多了女兒「允寶」羅小白也多了很多「融化」了的甜蜜時刻。女兒是很貼心、文靜的。允寶會跑過來，要抱抱、親親，對著她說：「愛妳！」做錯事時，說「對不起！」還會牽起媽媽的手，溫柔安靜地陪伴在旁邊。羅小白很得意地說：「這是我從小教她的，不只口頭要說『對不起！』也要有行動的安慰。」

看著女兒一步步成長，一步步踩探索著世界，陪伴又要適時放手，羅小白跟女兒允寶一起成長，從每一次意外中去學習。「謝謝你的出生，教會我勇氣、教會我愛心、教會我耐心、教會我責任。」羅小白只希望女兒持續健康的長大，這是她最大、也是唯一的心願。

本文作者：林宜屏

(本文摘自【嬰兒與母親】2023年4月號)