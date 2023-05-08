隨著春季的到來，季節交替又是惱人的「過敏」好發的時節。孩子抓到發紅的皮膚、不停咳嗽、擤鼻涕，甚至影響睡眠品質，實在令父母心疼。兒科醫師與營養師特別點出日常照護的方法、改善過敏的飲食原則，幫助爸媽防堵過敏的發生，不讓過敏變成寶寶的日常！

過敏、感冒分不清？3差異教你分辨

每年3、4月季節交替，天氣忽冷忽熱、早晚溫差大，孩子「哈啾、哈啾」地打著噴嚏、狂流鼻水、鼻塞或咳嗽，到底是感冒來襲還是過敏發作？中國醫藥大學兒童醫院 兒童過敏免疫風濕科主任魏長菁醫師表示兩者雖然相似，但仍有本質的區別。若仔細觀察以下3個方向就能發現端倪：

1. 感染源：感冒一般能發現比較明顯的傳染源，如：托嬰中心、幼兒園、感冒的親屬等。

2. 疾病的過程：感冒通常來得快，去得也快，會在1～2週內痊癒。過敏則會反反覆覆，持續2週以上。此外，家長可以觀察孩子是否只在特定時間、情境下才發作。她舉例，過敏性鼻炎在早、晚溫差大時容易發作，而氣喘則是在空氣污染、跑跳、感冒等刺激下易觸發，且咳嗽頻率會持續較久。

3. 以症狀區分：一般感冒多為病毒感染，常會合併其他全身性的症狀，如：喉嚨痛、發燒、身體痠痛等。感冒的鼻涕一般偏黏、白濁，若併發細菌感染則顏色轉為黃綠；過敏性鼻炎的鼻涕則比較清澈。

由於罹患過敏性鼻炎與氣喘的小朋友會比較容易感冒，且兩種疾病常互相影響或合併發生。因此魏長菁醫師也提醒，如果感冒持續好幾個月仍未好轉，也需要注意是否有合併過敏症狀。

如何判斷是否需要就醫？

孩子過敏但症狀沒有很嚴重，到底需不需要看醫生呢？魏長菁醫師說明，如果只是早上起來會打噴嚏，不影響睡眠品質、沒有嚴重影響日常生活的輕微症狀可以自行保養，在早、晚溫差大時用溫毛巾敷口鼻、戴口罩，減少誘發因素即可。

反之，如果過敏持續性地發作（幾乎每週好幾天都有症狀），已經達到影響日常生活與睡眠的程度，包括：讓孩子注意力下降、疲倦無力、搓揉到結膜損傷或鼻子破皮、流鼻血、鼻塞到影響睡眠時的呼吸等，就需要尋求醫師幫助。此外，氣喘屬於慢性支氣管發炎，環境控制雖然有助改善，但仍有必要治療。如果一年內有一次急性發作甚至到大喘，就要好好治療追蹤直到一年內都沒有復發為止。否則支氣管長期處於發炎狀態，這些兒童到學齡時就會發現他們因為氣道重塑，造成肺功能不可逆轉的下降。

Tips. 醫師會根據過敏症狀的頻率與程度制訂療程，千萬不要感覺有所緩和就自行停藥或停止療程喔！

過敏體質不會改變！環境、飲食控制不可少

小朋友的抵抗力弱，對環境中的許多病原菌仍未建立起抗體，平時手口接觸過程中就容易感冒，而一旦感冒造成呼吸道損傷，過敏原就更容易趁虛而入，所以小孩會比大人更容易過敏。由於過敏體質不會改變，如果反覆過敏，對孩子的健康也會造成不小的傷害。舉例來說，過敏性鼻炎嚴重者可能會導致鼻甲肥厚至阻塞鼻腔或鼻中隔彎曲，甚至需要動手術改善。此外，患有嚴重異位性皮膚炎，即使成年後，仍有25%的患者受到異位性皮膚炎的症狀所擾。因此，魏長菁醫師提醒家長在兒童成長時期更要妥善照顧，從環境控制、飲食上下功夫，讓孩子遠離過敏原、攝取均衡飲食，減少誘發過敏的機會。

日常照護把握6方法

1. 台灣濕度高，容易滋生塵蟎和黴菌，平常多使用除濕機。

2. 如果窗戶不是正對馬路，可以開窗增加空氣對流，或關窗時打開空氣清淨機，維持空氣品質。

3. 家裡寢具勤換洗，床單、被套、枕頭套一週就要清洗一次，避免塵蟎滋生。

4. 如果家裡有養寵物，而寶寶又會對毛皮、毛屑過敏的話，不要將寵物養在寢室內。因為人一天睡眠的時間很長，若整晚都接觸過敏原，症狀會更嚴重。

5. 鼻子過敏的寶寶可以嘗試沖洗鼻腔，將吸進去的塵蟎、空氣以及病原體沖掉，降低發作頻率。

6. 異位性皮膚炎患童則要注意維持皮質層的保護功能，洗澡後擦保濕乳霜，並減少接觸會破壞皮膚屏障的刺激性物質。

家有過敏寶寶，避開4大NG食物

除了要控制環境因素外，飲食均衡，避免攝取容易造成發炎的食物也能降低過敏發生的頻率。中國醫藥大學附設醫院臨床營養科營養師蘇鈺雯提醒以下4類NG食物要規避：

1. 蜂蜜：含有肉毒桿菌孢子，會造成嬰兒型肉毒桿菌中毒，1歲以下幼童不能吃。

2. 加工食品：會增加身體的發炎反應，甚至對妥瑞氏症、過動症都有間接的影響。因此2歲以下不建議吃加工食品。若需要購買，建議爸媽可以觀察標籤，添加物名稱愈簡單易懂、愈少的愈好。

3. 油炸食品：在台灣的飲食文化中，油炸食物難以避免。但這類食物不僅會造成身體發炎，且油脂超多。建議父母管控孩子攝取炸物的次數，國小以下接觸油炸食品與甜食的頻率愈低愈好。

4. 甜食：甜食很容易上癮，尤其巧克力帶來的快樂無與倫比。但過量的糖分反而會造成嚴重發炎。如果孩子真的很想吃點心，不妨用適量的水果或帶有甜味的食物取代。

海鮮、花生不能吃？多元化飲食更能建立耐受性

至於容易造成過敏的海鮮、花生等，蘇鈺雯營養師說明，嬰兒4個月以前腸道的腸壁仍未發育成熟，攝取太多大分子的蛋白質，容易引發過敏。但4～6個月開始添加副食品的時候就可以讓孩子嘗試多樣化的食物。俗語說：「垃圾吃，垃圾大（台語）。」雖然不是要叫孩子亂吃，但也不需要刻意避開易引起過敏的食物。美國2020年的飲食指南就指出，若在孩子年幼時提早接觸易引起過敏的食物，更能建立起口服的耐受性。魏長菁醫師也表示：「即使都不給孩子吃，食物的小分子仍然可能從呼吸道、皮膚等進到體內。」因此，在給予副食品時提早讓孩子建立耐受性，反而對預防過敏更有幫助。

爸媽可以從穀物等不易引起過敏的食品開始給予副食品。高致敏性的食物則可以少量開始，除非吃完之後產生急性過敏（如：全身發紅、發腫、呼吸困難、咳嗽等），才要馬上停止。如果孩子沒有任何過敏跡象，則可以逐漸增加。「小孩會模仿和學習大人的習慣」，蘇鈺雯營養師提醒父母要以身作則，建立良好飲食習慣。

選購益生菌注意菌種與菌數

常聽到過敏要吃益生菌，因為人體70%的免疫細胞集中在腸道，如果腸道中的壞菌多於好菌時，免疫力會隨之下降，過敏就會容易發作。研究也發現，多補充益生菌有助改善異位性皮膚炎。益生菌在食用上沒有年齡的限制，唯選購上要注意菌種與菌數。蘇鈺雯營養師建議，針對濕疹可以選擇乳桿菌、乳雙歧桿菌這類的菌種；針對鼻炎則可以選擇LP33、LGG+BB等菌種；長雙歧桿菌、乳桿菌、BB-12等菌種則對異位性皮膚炎較有幫助。此外，菌株的數量方面，至少要每次補充100億以上菌數的產品。

Tips. 如果有特殊狀況如：進行化療、免疫力低下等族群一定要諮詢營養師，才能決定是否補充。

平時就能吃到！3類營養素改善過敏

除了益生菌，其實生活中能提升免疫力、抗發炎的食物也不在少數。每種天然食材的成分不同，建議讓孩子維持均衡飲食、多攝取下列食物對抗過敏有一定的幫助。

1. 維他命C：維他命C可以強化人體黏膜細胞，提升免疫力、抗發炎，可以從各類蔬果中攝取，如：芭樂、檸檬汁、奇異果、柑橘類的水果。

Tips. 如果打成果汁給孩子喝的話，要注意1歲以下的寶寶不能喝蜂蜜，給幼兒喝的果汁以原汁為主，盡量不要額外再加糖和蜂蜜。

2. 維他命D：維他命D是維持免疫系統運作不可或缺的營養。建議可於下午2點後～4點前，在不做防曬的前提下，帶孩子到戶外曬至少10～30分鐘。飲食的部分，則可以從奶製品、藻類、雞蛋、牛奶、鮭魚等補充。

3. 魚油：鯖魚、秋刀魚、沙丁魚、深海魚的魚油含有豐富的Omega-3。而Omega-3脂肪酸有助抑制發炎，魚油中重要的成分——EPA對抗發炎也有幫助，適度補充能改善過敏症狀。

Tips. 研究發現，母乳哺餵的孩子長大後引發過敏的機率較低。因此在副食品階段前鼓勵哺餵母乳，且親餵媽媽的飲食也要保持均衡唷！

過敏的誘因多，不是僅控制飲食或避開過敏原就能一勞永逸，還需要搭配規律運動、正常生活作息、配合治療等。因此，抗敏也可以說是育兒生活中的持久戰，唯有持之以恆地努力，才能維持孩子的免疫平衡、打造好體質，不讓過敏原趁虛而入。

魏長菁醫師。(圖/ 嬰兒與母親提供）

蘇鈺雯營養師。(圖/ 嬰兒與母親提供）

本文作者：林雁

(本文摘自【嬰兒與母親】2023年4月號)