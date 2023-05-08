近日傳出美國有意以「緊急授權」的方式，提供台灣價值5億美元（約新台幣153億元）的武器援助，與過去美國提供給烏克蘭的模式相同。對此，前大使介文汲7日就表示，「以F-16V戰鬥機來說，那是大概80億美元的買價，首批本來是今年要給的，卻變成2025延後兩年，實話若是這有一個合理的商業合約的話，賠五億都不夠的，美國人現在就是把台灣當非洲的土酋長國在那邊呼嚨」，引發討論。

介文汲7日在網路節目《新聞大白話》中表示，「現在美國在過去的一段時間，已經積極的在炒作台海衝突，現在25個主要軍火商都已經登堂入室，這在世界上很少見，告訴我們要怎樣買他軍火，一副好像準備要打仗，把戰爭講得這麼迫切，事實上已經把氣氛炒得很熱」。

介文汲更坦言，「其實收穫最大的是這25個軍火商」，因為又可以蔡英文的口袋裡掏出很多錢，美國人說要軍援五億，我們就以F-16V戰鬥機來說，那是大概80億美元的買價，「我們已經付了一半了，已經付了40億，首批本來是今年要給的，卻變成2025延後兩年」，最後介文汲更說，「說實話若是這有一個合理的商業合約的話，賠五億都不夠的，因為這等於違約，不能如期交貨，光賠款都不夠，美國人現在就是把台灣當非洲的土酋長國在那邊呼嚨」。