美國國會眾議院近日進行的台海衝突兵推顯示，開戰一周，雖然中國軍隊損失慘重，但美國和台灣難以阻止共軍成功登陸台灣。新美國安全中心的國防項目研究員麥特裡克（Andrew Metrick）在此次兵推中扮演紅隊（中國大陸）的角色，最終成功以5萬人登陸台灣，在登陸過程和地面行動中，大約有4萬人死亡。對此，退役上校、前海軍艦長黃征輝7日就表示「這次兵推言外之意就是告訴你，我美國不會加入，因為太慘了，請台灣好自為之；第二個就是說，一但打起來我沒辦法補給你，所以你現在要囤積武器」，引發討論。

根據新美國安全中心4月26日的國會證詞，兵推假定2027年中國大陸和台灣之間出現政治危機，北京呼籲立即進行統一談判，在台北拒絕後發動入侵。由於時間有限，雙方僅推演了開戰前六天的情景，任何一方都無法迅速取勝。

新美國安全中心的國防項目研究員麥特裡克（Andrew Metrick）在此次兵推中扮演紅隊（中國大陸）的角色。他說，根據他們的模式，開戰一周後，藍隊（美國）有10多個基地遭到襲擊，損失了90多架飛機，2艘攻擊潛艇被摧毀，3艘攻擊潛艇受損，2艘兩棲艦艇沉沒，1艘航母受損。而紅隊則損失了150多架飛機、15艘潛艇、100多艘水面艦艇和一艘航空母艦。但紅隊還是成功以5萬人登陸台灣，在登陸過程和地面行動中，大約有4萬人死亡。

黃征輝7日在網路節目《新聞大白話》中表示，「過去我們聽這些兵推和未來的兵推，兵推有兩個字叫『兵』跟『推』，那個『兵』字就是軍事，打一個仗有多少複雜的因素，有政治、經濟都要考慮；但兵推都不考慮這些，只考慮『兵』」，黃征輝坦言，「兵推就是成年人的大富翁，所有的思想就是軍隊，雙方都傾其所有殲滅對方，世界上的戰爭就是這麼簡單」。

黃征輝更強調，如果人類都是照這種邏輯去解決衝突的話，目前戰爭已經把人類消滅三、四遍了，黃征輝指出，「他們所有推的東西，就是很基礎的假設，沒有正確答案，但他找得到問題所在，比如說幾次兵推都說，所有人都會很慘，言外之意就是告訴你，我美國不會加入，因為太慘了，請台灣好自為之；第二個就是說，一但打起來我沒辦法補給你，所以你現在要囤積武器，這就是兵推找出來的問題」。