2024總統大選藍、綠、白三角督態勢明顯，美麗島電子報4日公布最新民調，民進黨提名的副總統賴清德以35.4%略為下滑但穩定領先，新北市長侯友宜些微回升至26%穩居第二，而民眾黨主席柯文哲成長兩個百分點，支持度來到22%創下近1年來的新高。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉7日就表示，「大家覺得這一次，國民黨勝選的可能性是存在的，所以這就是為什麼賴清德在《美麗島電子報》5月的民調，賴清德不升反降」，引發討論。

吳子嘉7日在網路節目《董事長開講》中表示，「侯友宜這個禮拜被民進黨輪番上陣，這會讓侯友宜會得到一些同情票」，同時吳子嘉也坦言，他個人的感受很強烈，「現在民進黨一直在出錯，族繁不及備載，連續出事，民進黨這個貪污不是一天，長期貪污直到要換政權的時候，開始有人吹哨、爆料，因為大家早就看不下去」。

吳子嘉最後更說，「大家覺得這一次，國民黨勝選的可能性是存在的，所以爆料的人會越來越多，所以這就是為什麼賴清德在《美麗島電子報》5月的民調，賴清德不升反降，就是因為現在在民間的民怨，充滿對民進黨的不滿意」。