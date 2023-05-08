據刑事局統計，光2022一年，台灣遭詐騙總金額就超過69億新台幣。行政院會4日推出「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，還追加13億預算，揚言要打造人人都是打詐國家隊。對此，資深媒體人吳子嘉怒批，行政院只是快到選舉要做文宣，未來還是會持續不斷爆發詐騙。而最近有一份最新的民調指出，對於蔡政府追加13億預算打擊詐騙，有96％的民眾「認同吳子嘉對蔡政府的批評」，引發討論。

YouTube頻道《桃園孫先生》7日對於「蔡政府追加13億預算打擊詐騙，被媒體人劉寶傑批評沒有解決問題只會編預算，吳子嘉也諷刺蔡政府騙到預算了」進行了網路民調，截至7日23時，已有1.1萬人進行投票，有96％的民眾「認同劉寶傑、吳子嘉對蔡政府的批評」、有3％的民眾「不認同劉寶傑、吳子嘉對蔡政府的批評」，另有1％的民眾認為「沒有意見」。

參與投票的網友也紛紛留言表示「沒有看過這麼離譜的政府，心中沒有人民，想盡辦法掏空國庫」、「她除了騙還是騙，她如果可以騙得了全世界，她也會去騙」、「貪污成性，搜括人民血汗錢，無畏因果反噬，太不簡單」、「貪得無厭的政客只會編預算A錢，毫無作為，無恥無極限」、「編預算，才能圖利廠商換選票撈錢啊？」、「無信可言民進黨」。