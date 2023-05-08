烏克蘭6日稱，使用西方軍援的愛國者（Patriot）防空系統後，4日首度擊落俄羅斯最先進的「匕首」（Kinzhal）極音速飛彈，稱「甩了俄羅斯一巴掌」。前駐紐西蘭代表介文汲7日在《盧秀芳辣晚報》節目強調，匕首飛行速度高達10馬赫，愛國者僅6馬赫，攔截成功的可能性不高，戰爭時的訊息可能是欺敵或激勵士氣。不過之前烏國很多S-300系統被俄羅斯的導彈擊毀，制空權非常差只能挨打，現在有愛國者狀況會好一點。

「匕首」極音速飛彈是俄軍最先進的武器之一，這種空射彈道飛彈能搭載核彈頭或常規彈頭，射程長達2000公里，飛行速度高達10馬赫（相當於時速1萬2350公里），因此難以攔截。「匕首」能摧毀包括地下碉堡、山區隧道等堅固目標。《紐約時報》報導，3名高階美國官員證實，烏克蘭用1枚愛國者飛彈擊落「匕首」極音速飛彈，這似乎也是首次證明，西方飛彈防禦系統能夠擊敗普丁宣稱刀槍不入的「匕首」飛彈。

「事實上極音速飛彈被擊落的可能性是不高！」介文汲表示，匕首光看落彈的時候是10倍音速，愛國者最大的飛行速度是6倍音速，所以到底那個實況是什麼？就兩種飛彈的性能來看，擊落的可能性是不高。這個當然是烏克蘭方面發表的訊息，「我認為還在查證！」

介文汲指出，戰爭的時候，各種的訊息有宣傳的目的，有激勵士氣的、有欺敵的、放假情報的，都有可能，這種訊息用來參考就可以了。愛國者飛彈剛剛才到烏克蘭是確實，因為以前他是用S-300系統，效果也是不差的，可是問題是，很多S-300系統也都被俄羅斯的導彈擊毀了。

「所以烏克蘭過去很長一段時間，制空權是非常差的，只能挨打的份！」介文汲強調，當然他現在有了愛國者飛彈系統，應該是狀況會好一點。可是是不是能夠擊落這個匕首飛彈？可能還要再查證。