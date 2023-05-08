繼美國前國家安全顧問歐布萊恩之後，民主黨籍眾議員莫頓近日在智庫研討會上，再度提出了「炸掉台積電」的說法。外國堂而皇之說要炸台積電，蔡英文還頒勳章給歐布萊恩，實在太離譜了。連麥考爾都說馬英九去大陸是為了討論傀儡人選，這個是很嚴重的事，國民黨怎麼可以不抗議呢？

「這整體給人的感覺就是，民進黨正在跟共和黨的鷹派接近中！」郭正亮表示，因為連續幾個，還有波頓更直接，這個沒有辦法，因為現在只有這些最鷹派的邊緣人才會來台灣。現在連外交委員會主席麥考爾都公開講，馬英九去大陸是為了討論傀儡人選，現在離選舉還有那麼久，就公開講這種言論，「坦白講，我如果是朱立倫，一定嚴正抗議！」國民黨怎麼可以不抗議呢？反而是看到蔡正元在抗議，這個是很嚴重的事！

郭正亮提到，美國陸軍大學那個論文，他說這種話不是美國要做的，是台灣要講的！他就類比一個例子，說瑞典在對抗納粹時，為了要阻止納粹進攻瑞典，就說你如果來，我會把我的鐵礦炸毀！可是他不是真的要炸，他是為了要跟納粹說，你來了會一無所獲，後來納粹沒有攻擊瑞典。

「現在是一個外國耶！堂而皇之就說他要炸你，你國家竟然沒有反應？這太離譜了啦！」郭正亮強調，而且不是一次，歐布萊恩是川普的前國安顧問，這些都是有公職的人，雖然不是現任，可是都一而再、再而三講類似的話，然後他講了這個話，妳竟然還頒給他大綬景星勳章？就因為他是GTI美台小組的召集人？還有比方說波頓來，妳為什麼會去出席？因為那是FAPA40週年的貴賓，所以妳還是選擇去了。

郭正亮指出，賴清德的幕僚不知道比較可以理解，實在很難想像蔡英文的幕僚，會不知道波頓是何許人也？就是戰爭販子，大家都知道，而且就是一個近乎政治流氓的人。伊拉克戰爭是怎麼發生的？而且波頓還曾公開槓川普，即使從國家利益去思考，難道妳要得罪川普？波頓還說他參加初選是為了要把川普拉下來，結果妳接見波頓？真的不知道幕僚是如何作業的？到底要傳達什麼訊息給國際社會？