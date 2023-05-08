台海情勢嚴峻，國內傳出盼向美方軍購F-35B的討論。桃園市議員黃敬平7日在《週末大爆卦》節目強調，美國不賣台灣F-35B，主要因為它是攻勢武器，作戰半徑高達1500公里，一下就能從日韓馳援。但除了怕軍事機密外洩，美國也怕台灣以此挑釁引發衝突甚至戰爭，且這也合乎美方向大陸的承諾，屬於美中一條紅線。

「因為它是攻勢武器，我先講，F-35B是很適合台灣的環境的！」黃敬平表示，如果戰時發生危急的情況，就算很多機場跑道被炸爛了，我們還有一些戰備跑道、一些適合起降的公路的話，F-35B具有短場起降跟垂直起降的功能。所以美國海軍陸戰隊輕航母的艦載機，類似胡蜂級的兩棲登陸艦，它的艦載機就有大量的F-35B跟MV-22魚鷹機，就有點像海軍的航空臂一樣的作戰利器。

黃敬平指出，F-35B是一個第五代的匿蹤戰機，它的性能被評比為，幾乎不會遜於F-22猛禽戰機，F-22也是匿蹤戰機，但沒有辦法像F-35這樣多用途，還可以當作轟炸機來使用，載彈量更大。所以如果台灣能買得到F-35B，來跟F-16V作搭配，的確會是很好的高低配選項。

「但是美方為什麼不賣？除了政治敏感度非常高之外，它就是攻勢武器！」黃敬平強調，我怎麼知道給台灣用了之後，蔡英文政府會不會哪天不對勁用了它，因為它是匿蹤，雷達比較不容易偵查到，就飛到哪裡做挑釁、做什麼動作。輕則讓戰鬥機被發現、被擊落，高度的軍事機密被外洩，重則引起兩岸的衝突甚至戰爭怎麼辦？為什麼說攻勢武器很敏感，就是基於八一七公報裡面其中一條的規定。

黃敬平提到，美方也承諾過北京，不會去提供這樣比較敏感的武器，甚至要減少數量的供應。雖然很多人說一法三公報，美方不見得會全盤遵守，但是F-35B大概就是美方跟解放軍的一條紅線。現在韓國跟日本都有，美國駐韓國、駐日本也都有F-35B。美方的算盤就是，F-35B的作戰半徑高達1500公里以上，從朝鮮半島或日本本州飛過來，一下子就到了，你台灣幹嘛買？我們這邊有就好啦！美國打的是這樣的算盤。

另方面，「為什麼我們取得攻勢武器的進度會這麼慢？」，黃敬平點出，通常都是我們研發到了一個程度，即將擁有那個東西之後，美國就解禁了，趕快賣，反正台灣你有那個技術了啊！比如說雷霆2000，我們慢慢研發到了成熟階段，射程從20提升到50公里，美國就開始說那我賣你海馬斯，海馬斯多管火箭系統其實跟雷霆2000有點類似，等於升級版，美方看你有了那個東西，就賣你。

黃敬平說，老布希本來也不太想賣我們F-16，是看到我們拿到幻象2000-5，它不只是攔截機，空中的纏鬥性能非常好，當我們跟法國買到了60架幻象2000-5，美國軍火商看苗頭不對，趕快賣你F-16A/B型戰鬥機，就是要拜我們買到了幻象2000-5，開啟了一個輝煌的世代。所以我們要買到F-35B只有一個可能，就是我們拿到同等級的技術，或是跟其他國家的軍購可以跟F-35B比擬，但目前世上沒有，所以美方也不怕你。