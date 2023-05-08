世界華人宗教研究學會由前立法院長王金平擔任總顧問。（世界華人宗教研究學會提供）

身為宗教團體的內政部長林右昌也到場指導。（世界華人宗教研究學會提供）

世界華人宗教研究學會7日在政治大學公企中心舉行成立大會，宣誓未來將藉整合產官學各方資源，推動包含宗教學、歷史學、社會學、人類學等人文社會及自然科學之跨領域研究，由前立法院長王金平擔任總顧問，內政部長林右昌到場指導，媽祖聯誼會秘書長于美人也受邀出席。

世界華人宗教研究學會指出，為來將嘗試引進新媒體、資訊社群等多元工具，保存在地宗教文化、本土歷史遺產，推廣、深化宗教教育，散發宗教正能量，以期有效提升臺灣宗教在國人心中的形象。

內政部長林右昌談到，相當敬佩世界華人宗教研究學會遠大的目標與理想，且學會的學者與夥伴都相當年輕，對於宗教推動一定會更有幫助。台灣的自由與寬容是宗教發展重要的土壤，透過跨領域研究，結合宗教與歷史脈絡，內政部身為主管機關會盡力協助學會與政大學術的推進。

王金平勉勵，很高興今天看到這麼多宗教團體與年輕的學者一起參與我們的成立大會，年輕人關心宗教是好事，讓文化傳承不至於斷代。希望這個學會可以帶給台灣社會更多正面的能量，透過學術的研究，讓台灣社會更加了解我們宗教的教育意義與對地方的貢獻，也拜託內政部可以多幫忙，讓台灣成為國際上最好宗教文化重心。

媽祖聯誼會秘書長于美人表示，偶然兩年前疫情，演藝事業停頓，聽從通靈少女政大宗教所學姊索菲亞鼓勵進入學術殿堂收穫豐富，進入政大宗教所後，每個宗教都可學習了解，再回到自己宗教後，反而更可以了解自己宗教價值之所在。

世界華人宗教研究學會理事長李安宜致詞時提及，臺灣宗教的自由和多元發展，是大家有目共睹的。像過去在全球宗教多樣性指數中，台灣就名列世界第二。比起其他的國家，臺灣是最有機會實現宗教聯合國理想的地方。但這一切其實得來不易，是來自於社會各界宗教人士的虔誠奉獻，和許多政商前輩的耕耘和付出，才有今天豐碩的成果。這條路還需要更多人一起努力走下去，才能讓這種普世的人權價值更被珍惜，更備受尊重。

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