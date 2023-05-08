兩性作家「口罩男」時常在社群發表對感情關係的看法，吸引超過67萬人追蹤。他近日突然發文向好友道歉，由於自己極端的三觀，使得對方的婚姻出現裂痕，為此感到十分愧疚。

「口罩男」在臉書指出，他對婚姻相處的方式是，給老婆自由的空間，好好充飽電，之後會更增加夫妻間的感情。一名常看他文章的好友，把這樣的方式用在老婆身上，對方要喝酒、唱歌、晚睡、分房、回娘家好幾個星期，他都沒有拒絕，笑著答應：「去吧，好好放鬆」，沒想到換來的下場是背叛。

好友看了口罩男的文章如法炮製，竟換來背叛的下場。（圖／翻攝自口罩男臉書）

好友某次心血來潮，看了一下老婆手機，結果打開潘朵拉的盒子，發現老婆長期和網友聊天曖昧，還自拍照片，甚至和不同男生的合照，有些行為動作、聊天內容，都已經超過正常交友關係。不僅如此，老婆還偷跑去男模店狂歡，玩得非常誇張。

「口罩男」的好友淚訴：「以前我不打是我相信，她再怎麼愛玩都會有底線，會知道我跟小孩在家等著她，但現在我不打是因為，不管她再解釋什麼，我都不相信了」，最後堅持離婚。

「口罩男」想向好友道歉，因為自己極端的三觀，害慘了對方的婚姻。他也呼籲，被出軌的當事人，不要再檢討自己，因為問題不在他身上。他提到，友人一直在等老婆回頭，怎料等到的是盡頭，等到離婚女方才懊悔痛哭，「但這不就是妳當初要的生活嗎？何必難過呢？不要怪他狠，他沒有不愛妳，是妳讓他不知道該如何愛妳」，最後祝福自己的好友，離開內耗的原因，絕對會過得更加幸福。

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