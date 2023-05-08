星宇航空因調度問題，導致302名旅客昨天晚上只能睡在東京成田機場，引發軒然大波，未料在美國，則是有一名紐澤西州的女子，原訂搭乘邊疆航空（Frontier Airlines）的班機飛往佛州，沒想到在登機之後，才得知原本預定航班的登機門已變更，她則是搭上飛往加勒比海島國牙買加的班機。

根據《福斯新聞》等美媒報導，這名女子埃利斯赫巴德（BeverlyEllis-Hebard）經常搭機往返費城與位在佛州傑克森維爾的第二個家，11月6日這天，她準備搭乘邊疆航空的班機，當時她來到寫著「費城國際機場（PHL）到傑克遜維爾國際機場（JAX）」的登機口，而她在詢問後，得知還有20分鐘可以去趟洗手間，但就在出來之後，發現大家幾乎都已經登機，且登機門快要關閉。

埃利斯赫巴德透露，當初登機時其實有工作人員檢查登機證，但卻沒有人提醒登機門更改一事，當時登機門工作人員僅詢問手提行李大小，她便把行李放入測量尺寸的裝置並拿出來，隨後工作人員檢查她的登機證，她就被匆忙送上飛機。

過程中，埃利斯赫巴德的手臂還意外受傷流血，在她登機後，一名空姐前來關心照料她的受傷情況，還脫口說「當飛機降落在牙買加的時候，就可以好好放鬆休息了」。埃利斯赫巴德原以為空姐是在開玩笑，但對方表情很認真，她這下才知道「真的要飛出國」。

埃利斯赫巴德萬萬沒有想到會飛往與原定目的地相差約1400多公里外的牙買加。由於她身上沒帶護照，當她向空服員表示搭錯機一事，對方還對她說，「如果沒有護照就進入另外一個國家，這很糟」，所幸牙買加當局允許她停留在飛機與機場之間的連接通道上，由機組人員陪同，直到數小時後，她被送上返回費城的航班。

埃利斯赫巴德不滿表示，當初在登機門進行檢查的工作人員出現疏失，「這本來就不該發生，因為我沒有帶護照」，針對這起搭機烏龍事件，邊疆航空回應，已退還女乘客原本的機票，並給予一張600美元代金券，約新台幣1.8萬元，也向女乘客致歉。

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