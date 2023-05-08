據《キャリコネニュース》報導，這名居住在神奈川縣的40多歲女子，從事網路遊戲的臨時雇員工作，年收入400萬日元（約91萬新台幣），回想過去剛回想過去剛畢業時，處於就業的冰河期，所以即使她履歷投了100家公司，也依然沒有下文。

女子對某次的面試經驗印象深刻，當時被告知不能化妝、必須是處女、每個月住總統別墅，讓她不敢置信，才發現公司是幫老闆招募「小三」，一時不知所措。面試官表示，如果她立刻答應，現任的員工就會被開除，但她無法接受這些條件，於是拒絕對方，「我當然沒去」。

不只如此，還有許多女性也有類似的被騷擾遭遇，一名來自福岡縣的30多歲女子，在打工面試時被問到是否有孩子，當她回應沒有時，對方表示：「喔！很遺憾」；還有一名20多歲女子被問及約會過的人的數量，甚至涉及性經驗；另外，有一名來自東京的50歲女子，曾在電話中和派遣公司的負責人談話，對方打完招呼後，第一句話竟是：「妳打算結婚嗎？妳想懷孕嗎？」種種離奇的面試經歷讓人目瞪口呆。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

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