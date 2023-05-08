婆媳問題自古難解！近日一位人妻說，因為家裡出問題，她想接爸媽到家中照顧，而婆婆對此很不爽，認為媳婦就只能照顧婆家家人，之後人妻直接租房請外勞照顧父母，也被婆婆趕出家門。

原PO近日在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文說，「因為一些家裡問題，我回娘家接我的爸爸、媽媽，回到我家由我照顧，一早婆婆（她長期有我家的鑰匙），在我家大罵我的爸爸，我的爸爸還在睡覺。」婆婆表示，住這會害她兒子睡不好，而媳婦只能照顧婆家的人。

面對婆婆這種狀況，原PO說，「當時這個房屋的頭期款還是我的娘家借我買下的，你一塊錢都沒有協助過我」，而房子也是她買的，雖然持有者是老公，所以請婆婆離開。婆婆怒嗆原PO，「妳沒資格做我的媳婦。」

原PO說明，「後來，我自己在家的附近找了房屋租下來然後找了外勞照顧父母，雖然很辛苦，但是一路上一直有我小兒子的幫忙照顧，我的先生假日時有時也會開車載我偶爾也會陪我去醫院照護我的父親，而今，父母已經都圓滿了。」

原PO表示，當時她寫好離婚證書要給婆婆，因為她很堅持要照顧父母，「養我的不是婆家而是我的爸爸媽媽，況且我嫁來這裡的每一分錢都是我自己賺的，因為搬出去的隔年我的收入就變成我先生的2倍以上，之後大約都是4倍5倍之多，因為我非常努力，自從被婆婆趕出來之後，我清楚知道只能自己努力。」

此文曝光後，網友紛紛留言「她會有報應的，妳房子是老公的名字呀」、「婆婆自己沒有父母嗎？好可悲的想法」、「老公知道這件事嗎？有沒有替妳說話」、「妳婆婆心臟夠大，不怕身體不行時被踢一邊，現在年輕媳婦哪可能讓她叫囂」、「做對的事就是了，老公和孩子的做法也都和妳同步了。父母有妳就不遺憾了。祝妳從今往後幸福美滿！」

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