隨著智慧型手機的普及，不少人在參加演唱會的時候，都會用手機拍下心儀的歌手的表演，記錄這美好的瞬間。但真的要記住，結束演唱會後，一定要檢查手機是否出現問題，近日中國就傳出有男子在演唱會用手機拍攝後，手機鏡頭就發生故障的事情，最後調查後才知道是演唱會的雷射特效釀禍。報導中也指出，其實日常生活中還有3種因素會毀損手機鏡頭。

根據中國媒體報導指出，一名男子在參加演唱會時，用手機拍攝演唱會的開場表演，結果拍攝過程中「畫面突然一閃」，接下來整個拍攝畫面就明顯變暗，畫面中更出現一橫一豎完全不會消失的白線。

報導中指出，會造成男子手機發生故障的原因，主要是演唱會上裝飾用的雷射燈效，雷射不同於一般的光線，具有高度指向性，如果直接照射到手機內部的感光元件時，會直接燒毀感光元件的受光面，直接當場報銷。如果想要手機鏡頭恢復正常的話，唯一的做法就是更換感光元件。

報導中也提到，除了雷射可以輕易地毀損手機感光元件外，日常生活中還有3種因素也會導致手機鏡頭出現損害，分別是「太陽」、「水氣」還有「持續性的震動」。

太陽：

太陽雖然不像雷射具有高度指向性，但手機的鏡頭組本身就是一種「放大鏡」，如果直接對準太陽拍攝的話，太陽光的能量就會透過鏡片聚集在感光元件上，這樣就會因為聚焦的因素而燒毀、融化感光元件，同樣也是屬於不可逆的傷害。

（示意圖／pixabay）

水氣：

雖然目前大部分的手機都具備有防水、防塵的功能，有些手機甚至主打IP69超高規格的防水防塵。但相較於機身是透過密封膠條來達到防水防塵的效果，手機鏡頭大部分都是仰賴「塗層」來達到相對應的效果。只是隨著使用時間的增長，鏡頭上的塗層會日漸消失，屆時水氣就有可能因此從鏡頭跑入機身內，水氣甚至有可能因此凝結在鏡頭內側。

尤其一些民眾習慣在洗澡時帶手機進去浴室，報導中也提到，高溫的蒸氣會加快手機鏡頭塗層的消散，水氣更容易因此從鏡頭進入到手機中，民眾不可不知。

（示意圖／pixabay）

持續性震動：

這邊說的持續性震動，其實就是指汽車、機車的震動，許多人都會習慣用手機進行導航，甚至有人使用手機當作行車紀錄器使用。但由於目前手機鏡頭的光學防手震（OIS，Optical image stabilization，光學影像穩定技術）功能，其實是一種小型的磁浮鏡片，搭配陀螺儀來控制鏡片在X軸、Y軸的移動，檢測到震動時，鏡片就會根據震動的幅度進行位移，以此達到成像畫面抖動的情況。

但也因為OIS系統的精密，所以當手機受到持續不斷的震動時，磁浮鏡片的控制性統有可能因此受到磨損，最後導致整個OIS系統完全異常，甚至出現奇怪的影像抖動情況。

（示意圖／pixabay）

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