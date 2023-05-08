時有所聞常有民眾被「時價」的海鮮給坑矇拐騙、損失慘重。而現在香港荃灣的餐廳潮江春被爆出有6人點餐8道菜，結果結帳時帳單費用竟然高達港幣103.2萬（折合新台幣約402萬），當中服務費就接近港幣10萬元。也有眼尖的網友注意到，在這帳單中，一條澳洲龍蝦的價格竟然高達港幣46.8萬（折合新台幣約183萬元），讓人看得十分傻眼。而潮江春事後也急忙表示，這是員工打錯帳單，當下就有恢復正常價格。或許是客人事後是覺得好玩，才將帳單貼到網路上。

根據香港媒體報導指出，近期香港網路流傳一張潮江春餐廳5日的帳單，從這張帳單中可以看到，有6名民眾在潮江春點了8道菜，結果整體結帳金額近然高達港幣103萬2332.2元，單是10%服務費就多達港幣9萬3848元。

而詳細看帳單的話可以得知，當中絕大部分的餐點價格尚屬正常，幾乎是坐落在港幣150到300元左右，但是其中2條澳洲龍蝦的價格竟然高達港幣93萬6936元，平均一條港幣46萬8468元，讓不少網友看的是十分傻眼。

但之後媒體詢問潮江春荃灣分店，該店工作人員表示「其實就是打錯金額」，該店工作人員解釋，因為澳洲龍蝦是屬於時價類產品，必須手動輸入價格，但店員在輸入價格時，誤把2條龍蝦的「936元」誤植成「93萬6936元」，所以才打出如此天價的帳單。發現當下工作人員就有修正為正常價格，客人當時並沒有為此苛責工作人員。推測可能是客人事後覺得好玩，才將帳單拍照上網分享。

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