【愛傳媒簡秀枝專欄】布赫賓德「貝多芬全套奏鳴曲」馬拉松於5月6日落幕，32首奏鳴曲，7場演出，給了台灣樂友滿滿的精神饗宴。

曲終人捨不得散，布赫賓德（Rudolf Buchbinder ，1946-）拿起麥克風，有感而發：「經過7場演出，已經像家人一樣。你們真的是很好的觀眾。

看到好多年輕人來聽音樂會，恭喜你們，這絕對不是一件平凡的事！」

然後他連續用中文說了兩次「感謝你」，欣慰、滿足，全寫在臉上，台下觀眾也為之瘋狂，掌聲滿滿。

前公廣集團董事長陳郁秀幾乎每場必到，她說，布赫賓德鋼琴彈得好，在音樂界不是秘密，但他把多芬全套奏鳴曲，一氣呵成，整個馬拉松的演出過程，水平一致，細緻圓滿，相當不容易。

企業家黃崇仁、駱錦明陳世姿夫婦、郭瑞嵩吳如月夫婦、和信醫院院長黃達夫夫婦、壽險公會理事長陳慧遊，都是參與馬拉松音樂會的座上嘉賓，大家不約而同盛讚布赫賓德的超凡的記譜能力，以及詮釋貝多芬不確定、起伏人生的力度，感佩之餘，在劃下完美句點後，許多人都起立鼓掌，留下台上台下交融，掌聲雷動的溫馨畫面。

布赫賓德彈奏貝多芬的第30、31、32號鋼琴奏鳴曲，外加1首安可曲是舒伯特的降A大調即興曲，作品90, 第4樂章。貝多芬哲學式的探索，餘波蕩漾，最後舒伯特的歌唱般旋律，也是繞樑盤旋，深植聽眾心坎。

從4月26日到5月6日，布赫賓德緊抓樂友情緒，他用十指神功，跑7場貝多芬奏鳴曲音樂會的馬拉松，同樣的，樂友在忙碌中，也騰出時間，成為馬拉松的最佳聆賞、見證者，也是場上的啦啦隊，在樂聖面前，大家變得更虔誠謙遜。

這回布赫賓德留給台灣觀友，可歸納出4特點：

1、忠於音樂。

布赫賓德完全不作做，7場音樂會，一樣的穿著打扮，沒有誇張的肢體語言，臉上帶著祥和、如常的表情，雖然詮釋的是波濤洶湧，貝多芬坎坷多舛人生，但淡定厚實的音韻，把自己抽離悲情惡水，雲淡風輕，更具說服力。

2、樹立專業形象。

他對貝多芬研究，功夫下得非常深，彈得札實，左手力道，右手靈巧，加上高強記譜能力，少人能及。

與其說是布赫賓德記性好，不如說他彈奏次數夠多，對每一首奏鳴曲背後情境，了解透徹，累積經驗豐富、每一個音厚實，因此，成竹在胸，可以隨時、隨地，從記憶中叫出音符，即席演出，標示著鋼琴獨奏家的專業、高度，令人折服。

3、強大續航力。

77歲的資深音樂人布赫賓德，進行32首奏鳴曲的馬拉松式演出，客次異鄉達半個月，時差、生活習慣、體力耗損，自不在話下，連續演出，還遇到場地限制，一天舉行兩場音樂會，還要背譜演出，並保持平穩、精緻、專業水準，幾乎是修行極致，少有鋼琴家能有那樣的氣魄與能耐。

4、藝術無國界、可以跨越世代。

德國作曲家、奧地利鋼琴家、台灣聽眾，在黑白𨫡音符面前，完全可以像一家人，融洽溫暖，心領神會，而且還可以超越時空，讓舊曲目新詮釋，沒有距離的交流分享。

這回牛耳行銷策略奏效，讓更多年輕人，有機會參與牛耳藝術主辦的音樂會，結伴進入國家音樂廳。

音符會說話，一聽就知道是經典，彷彿越聽越上癮，每一場留下老中青同框、大老闆、社會人士與莘莘學子並肩共賞的完美紀錄。難怪布赫賓德對台灣年輕面孔，那麼珍惜、驕傲與感動。

忙碌的四、五月天，每天馬不停蹄。然而，一口氣聽完布赫賓德的7場音樂會（含高雄衞武營），頗像每次參加跑馬拉松，完賽後的成就感，喜不自勝。

謝謝牛耳藝術的安排，謝謝力晶集團的贊助，更謝謝平安淡定的台灣朝野，讓大家還可以每晚沈浸在音樂天籟之中。

此時此刻，裊𥪯盤纏的樂音，依舊盈耳，幸福滿溢。

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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