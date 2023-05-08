法新社報導，普里平（Zakhar Prilepin）在事件後首度發聲表示：「我告訴惡魔：沒有人會被你嚇到。上帝存在，我們會贏。」

普里平向昨天攻擊發生時和他同行的舒賓（Alexander Shubin）致敬說：「擔任我的守護天使8年，我親愛的朋友已經離世。」

他並寫道，於「爆炸發生之前5分鐘」才剛讓女兒下車。

俄羅斯將鎖定這名47歲作家的爆炸歸咎於烏克蘭和美國。普里平狂熱支持對烏克蘭進行侵略。

普里平回憶自己曾經失去意識3分鐘，然後才爬出車外尋求協助。

雙腿都斷了的普里平寫道：「感謝為我祈禱的每個人，因為這種爆炸應該不可能生還。」

俄羅斯調查委員會（Russian Investigative Committee）公布的照片可以看到一部遭毀、翻覆的白色汽車。

普里平表示，兩枚爆裂物中只有一枚引爆。

官員最初表示，爆炸造成駕駛喪生。但是普里平說，當時是他自己在開車。

自從俄羅斯去年2月全面入侵烏克蘭以來，已有兩名挺戰人士在爆炸中喪生。

俄羅斯極端民族主義理論家杜金（Alexander Dugin）的女兒達利亞（Darya Dugina）去年8月在莫斯科近郊的炸彈攻擊中喪命。上月聖彼得堡一間咖啡館發生爆炸，造成軍事部落客塔塔爾斯基（Vladlen Tatarsky）死亡。（譯者：何宏儒）1120508