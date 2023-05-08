台灣科技廠松翰科技（5471）、環天科技（3499）、生技新藥廠北極星藥業-KY（6550），跟美國那斯達克掛牌公司ZOOM，這幾家看似並不相關的公司，卻有一個共同的背景，那就是其股東或是董事會裡，都有一位被市場稱為「台灣巴菲特」的低調富豪「陳賢哲（SamuelChen）」。

陳賢哲是何許人也？據最新的富比世台灣富豪排名，今年73歲的陳賢哲以24億美元身價，排名第22名。至今尚未接受媒體專訪的陳賢哲，在媒體曝光時間最久的一次，是在2022年5月4日的北極星藥業-KY上市前法說會。

當天的法說會上，一如往例，出席主要成員都是即將掛牌的公司經營團隊，包括北極星藥業-KY董事長陳鴻文、執行長陳紹琛、財務長黃藍瑩等，而極少在公開場合出現的陳賢哲卻出乎意外地也一起列席。

其實在早在疫情期間，陳賢哲的名號就開始在市場上大放光芒。兩年前，財信傳媒董事長謝金河公開點名，台灣有兩個低調的千億富豪，松瀚科技董事長陳賢哲及漢民科技董事長黃民奇，陳賢哲身價破千億的關鍵理由，就是早在2011年視訊軟體廠Zoom成立時，陳賢哲以個人投資公司DigitalMobile Venture投資入股。

Zoom成立的起源，創辦人袁征（Eric Yuan）原本是當時著名的視訊會議軟體公司WebEx擔任工程師，當2007年WebEx被思科（Cisco）以32億美元收購後，一度轉任思科的袁征，在4年之後的2011年，決定離職創業。

陳賢哲與袁征互不相識，兩人輾轉因足球結緣。據泰為創辦人金海平在直播上透露，他個人跟袁征是足球球友，平日會一起踢球，由於Zoom創業後資金燒光，需要尋求資金，而陳賢哲的投資公司Digital MobileVenture Ltd剛好是泰為的大股東，因此就牽起了陳賢哲投資Zoom的契機。

當Zoom在2014年底引進台灣時，也是由陳賢哲旗下的摩百數位（Digit Mobile Inc.，簡稱dimobo）為亞太區域用戶提供在地化的服務。

據crunchbase網站統計，Zoom在上市之前，一共融資了1.45億美元，2019年4月18日在美國納斯達克（Nasdaq）掛牌上市，每股發行價格為36美元，首日就以62美元作收。2020年1月股價維持在約60-70美元之間，隨著疫情爆發，人們開始Work FromHome，學生上課也從學校轉為在家上網課，Zoom股價開始受到投資人追捧，股價大飆升。

2020年10月16日一度來到559美元高點，市值也來到1720億美元，持股比香港富豪李嘉誠還多的陳賢哲，因而被點名，他名下持股市值超過100億美元，開始受到重視。

據Zoom今年第一季底最新的股東資料顯示，該公司前15大股東裡，已經見不到Digital Mobile Venture的名字。「儘管已經不是Zoom大股東，但已經證明陳賢哲的投資眼光相當驚人。」一位投資法人說。

不少授課老師都用Zoom來進行遠距教學。（圖／報系資料照）

除了Zoom，投資圈津津樂道的另一檔陳賢哲精準投資案，就是北極星藥業-KY。陳賢哲與其個人投資公司DigitalCapital Inc.在2019年12月以每股10元認購北極星藥業-KY私募普通股30萬張，2022年轉上市後股價最高飆到232元，原本投入的30億元，馬上就翻了23倍，市值變成將近700億元。

「Samuel擔任過多家公司董事長，雖然後來也都陸續交棒卸任，但他還是繼續持有股票，可見得他對於公司還是相當有信心，只要這些公司營運穩定，就算短期股價沒有爆發性飆漲，未來都還有機會。」一位曾經跟陳賢哲共事過的科技廠主管告訴CTWANT記者說。

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