年逾70歲的台灣低調富豪陳賢哲，外界對他的起家過程始終是個謎。「Samuel（陳賢哲）為清華大學化工系73級畢業生，創業發跡是在印刷業，1984年成立『香港商華技有限公司』（2007年已登記解散），從事油墨進口生意。當時正好台灣印刷產業興起，特別是彩色印刷，讓他順利累積的人生第一桶金。」印刷業者Anderson告訴CTWANT記者說。

當時印刷業有多賺錢？「台灣印刷產業高峰期在1990年到2000年，當時市場曾經有此一說，印刷就跟印鈔一樣。」「其中1990到1995年，整體市場是需求遠大於供應，印刷廠往往都是24小時加班趕工，但也無法消化訂單。到了1996到2000年，儘管需求與供應逐漸平緩，不過需求還是大於供應，因此印刷廠獲利也維持在高檔。」Anderson說。

賺了第一桶金後，隨著台灣科技業逐漸成為產業主流，加上本身又是清大畢業的背景，陳賢哲也開始跨足科技業，IC設計公司松翰（5471）及網通廠環天科（3499）以及「PAPAGO」品牌衛星導航、行車記錄器公司研勤（3632）等，股東名單中也都出現陳賢哲的身影。

松翰科技主攻語音IC，之前也曾拿到妖怪手錶訂單。（圖／報系資料照、翻攝自松翰科技臉書）

其中松翰於1996年成立、環天科於2000年成立，根據公開資訊觀測站資料，陳賢哲都是從公司成立時就加入，並擔任董事長，而雙雙於2021年卸下董事長職務，但仍擔任董事。觀察這幾家公司的營運狀況，還是以松翰表現最好，環天科之前獲利在損平之上，近3年則轉小虧，至於研勤2015年EPS還有1.57元，接下來連6年虧損，2022年則小賺0.07元。

陳賢哲曾經透露其投資心法，其中最關鍵的兩個，就是「人」跟「題材」，像是之前投資北極星藥業-KY，就是看好董事長陳鴻文。「陳鴻文爸爸肝癌末期，居然能夠靠北極星的新藥醫好，這是非常不可思議的事。」陳賢哲觀察，陳鴻文有使命感，而且有真的用心投入公司營運，因此在2019年決定投資30億元（1億美元）。從目前市值來看，也有約300億元之譜。

陳鴻文曾經受訪表示，在2019年中的某個午後，他跟陳賢哲參加中國某公司的董事會，會後他急著要去處分北極星的成都工廠來籌錢償還貸款，結果開完會沒事的陳賢哲也跟著一起去，看完廠竟然就決定拿錢投資北極星。

國衛院與北極星藥業在2021年共同宣布簽署合作意向書，由國衛院長梁賡義（左）與北極星藥業董事長陳鴻文（右）代表簽署。（圖／報系資料照）

「外界對於陳賢哲的投資策略，往往都是用天使資金來稱呼，他不擔心投入的資金血本無歸，反而願意慢慢等待，最後也讓他獲得不錯的回饋。其實仔細看看陳賢哲的投資，要嘛就是一開始就投，要不就是營運出現狀況需要幫忙，而且重點是，這些公司其實本體不差，但多是因為資金周轉不靈。」一位退休的創投公司高層告訴CTWANT記者。

創投高層說，陳賢哲投資也多是用自己的個人公司名義來投，這是比較少見的，因為陳投資的公司，有些是營運狀況相對不佳，但技術或是產品有潛力的。「很多公司老闆都會用公司公款來投資其他公司，這樣的問題是，如果成功了，那就沒事，但如果一旦被投資公司出狀況，或是後續發展不如預期，往往就會拖累到原本自己的公司，這種案例經常發生。」

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